Сексапильная Ходченкова засветила интимное место

Звезда отечественного шоу-бизнеса порадовала поклонников роликом, заснятым во время ее отдыха в Таиланде. Пикантные кадры появились в микроблоге Ходченковой. В первые же секунды материала артистка присаживается на корточки и оголяет свое интимное место. Его едва лишь прикрывает полоска черной ткани.
"Поехали!", – кратко заявила Светлана. Ее лицо даже не появилось перед камерой, зато фанаты отлично смогли рассмотреть спортивную обувь актрисы. Ботильоны на высокой шпильке являются неотъемлемым атрибутом занятий стрип-пластикой.
Стоит заметить, что артистка регулярно публикует на свой странице материалы, приковывающие к себе взгляд. Недавно она поделилась снимком с отдыха, на котором позирует в бикини. Фанаты Ходченковой пришли в экстаз от ее роскошной фигуры.
"Слов красивых не скажу, / Льстить, простите, не могу. / Говорю лишь правду, честно: / Вы красивы, интересны💘💘💘", "Ну вот если красиво, то красиво. Светлана, вы 🔥🔥🔥 ", "Как же вы всем нравитесь!!!! 💕 обожаю вас!!!! 🥰🥰🥰 вы восхитительны!!! Светочка!!!!❤️", – высказались восторженные поклонники знаменитости.
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