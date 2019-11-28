Светлана Ходченкова дала эффектный ответ на вопрос о беременности

В Москве состоялось вручение премии GQ Super Women. Особое внимание привлекла Светлана Ходченкова, о беременности которой ходят слухи.

Накануне, 27 ноября, в столичном "Особняке на Волхонке" прекрасные представительницы отечественного шоу-бизнеса получили награды от журнала GQ. Вел церемонию актер Игорь Верник. Среди дам отметилась Светлана Ходченкова. В последнее время в Сети говорят, что артистка ждет ребенка. Кто-то утверждал, будто талия у нее расплылась, а живот увеличился. Называли и срок беременности – пятый месяц.

Однако все это слухи. Ходченкова предстала перед многочисленными гостями и журналистами в обтягивающем бархатном платье. Актриса продемонстрировала невероятно стройные ноги и абсолютно плоский живот. Всем своим видом подтянутая Светлана дала понять, что об интересном положении нет и речи.

Бархат выбрала и супруга певца Валерия Меладзе Альбина Джанабаева. Правда, ее наряд разительно отличался от платья Светланы Ходченковой – синий, с открытыми плечами и с разрезом на юбке. Образ завершила стильная прическа. Джанабаева и Меладзе создавали музыкальное настроение вечера. Они исполняли песни как соло, так и дуэтом. В финальной части выступления пара представила свою новую совместную композицию "Мегаполисы".

На мероприятии отметилась и Полина Гагарина. Она пришла в коротком леопардовом платье с открытыми плечами. Певица удостоилась награды в необычной номинации "Сила внутренней красоты".

Произвела фурор телеведущая Елена Летучая. Эффектная блондинка предстала перед камерами в черном платье с таким головокружительным декольте, что у публики захватило дух. В Сети говорят, будто Елена тоже ждет ребенка. Однако она неизменно демонстрирует великолепную фигуру без намека на округлившийся животик.

На общем фоне выделилась актриса и модель Анна Чиповская. Она предстала в черных брюках и в блестящем серебром фантазийном пиджаке. В тон наряду артистка подобрала туфли на высоком каблуке. Короткие волосы Анна убрала назад. Поклонники ждут, когда артистка сыграет свадьбу со своим возлюбленным, однако в недавнем интервью Чиповская заявила, что в ближайшее время не намерена ни выходить замуж, ни рожать детей.

Настоящим украшением премии стала Ирина Винер-Усманова. Главный тренер сборной России по художественной гимнастике, глава Всероссийской федерации художественной гимнастики получила приз в номинации "Спорт". Ирина Винер-Усманова появилась на мероприятии в темном платье с прозрачными вставками, изюминкой ее образа стала тиара.