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"Безумие": Светлана Ходченкова раскорячилась похлеще Анастасии Волочковой

Светлана Ходченкова. Фото: www.globallookpress.com
Светлана Ходченкова удивила россиян. Актриса продемонстрировала завидную растяжку.
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Знаменитость поразила публику вертикальным шпагатом и натренированными мышцами. Снимок Светлана Ходченкова выложила в соцсеть.

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Светлана Ходченкова актриса

Звезда предстала в черном вечернем платье и кирзовых сапогах. В кадре артистка задрала ногу выше головы. Многие фолловеры сошлись во мнении, что ей могла бы позавидовать даже "королева шпагата" Анастасия Волочкова.

Большинство поклонников по достоинству оценили прекрасную физическую форму Светланы Ходченковой. Однако некоторые усомнились, не использовала ли она фотошоп. Были и те, кто высмеял актрису.

"Волочкова обзавидовалась", "Ну, Светка! Ты умеешь удивить!", "Это вообще Ваша нога?", "Это фотомонтаж?", "Безумие", "Вторая Волочкова просто", "Хоп! Хей! Казачок", "Ножкой – эть!" – прокомментировали фото Светланы Ходченковой подписчики.

Напомним, что ранее Светлана Ходченкова удивила россиян неожиданным образом. Артистка предстала с кудрявыми, растрепанными волосами. Некоторые сравнили звезду из-за новой прически с одуванчиком. 

Автор: 23 декабря 2019, 16:31
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