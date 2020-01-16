Сексуальная Ходченкова довела россиян до исступления шикарной фигурой

В кадре, опубликованном в Сети, артистка позирует, облокотившись на бортик бассейна. Перед фанатами Ходченкова предстала в черно-белом бикини с геометрическим принтом. Образ она дополнила ярко-желтыми солнцезащитными очками. Мокрые волосы звезда отечественного шоу-бизнеса зачесала назад.
Свою публикацию Светлана не стала сопровождать текстом. Вместо этого она поставила одно желтое сердечко и в тегах сообщила, какой фирмы на ней очки.
За несколько часов публикация набрала более 27,5 тысяч лайков, а комплиментов в адрес актрисы и вовсе было не счесть. Пользователи социальной сети отметили, что у Ходченковой потрясающая фигура.
"Слов красивых не скажу, / Льстить, простите, не могу. / Говорю лишь правду, честно: / Вы красивы, интересны💘💘💘", "Ну вот если красиво, то красиво. Светлана, вы 🔥🔥🔥 ", "Как же вы всем нравитесь!!!! 💕 обожаю вас!!!! 🥰🥰🥰 вы восхитительны!!! Светочка!!!!❤️", – высказались восторженные фанаты знаменитости.
Отметим, что поклонники Светланы регулярно делают комплименты внешнему виду артистки. Недавно звезда отечественного шоу-бизнеса показала себя без макияжа. Она отказалась от фильтров и фотошопа. Однако это не помешало преданным фанатам по достоинству оценить образ любимой знаменитости.
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