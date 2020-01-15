"Прекрасная островитянка": Светлана Ходченкова восхитила естественной красотой

Звезда театра и кино поделилась в "Инстаграм" портретным снимком, отказавшись от фильтров и фотошопа. Россияне пришли в восторг от того, как свежо и молодо она выглядит.
Снимок вызвал множество одобрительных отзывов. "Неземная", "Какая вы красивая. Обожаю!", "Настоящая", "Лучшая", "Прекрасная островитянка", "Естественная красота", "Сразу вспомнился фильм "Благословите женщину"… Сколько в вас нежности", "Нереально красивая", – осыпали комплиментами Светлану Ходченкову ее почитатели.
Как писали "Дни.ру", недавно артистка поэкспериментировала с прической. Она снялась с растрепанными, поднятыми вверх кудрявыми волосами. Многие пользователи Сети отметили, что в таком видео знаменитость похожа на одуванчик или облако.
Напомним, ранее поползли слухи о том, что артистка закрутила роман с экс-капитаном команды КВН "Сборная Пятигорска" Семеном Слепаковым. На этот счет Светлана Ходченкова отметила, что в прессе постоянно появляются домыслы подобного характера, стоит лишь артистам появиться вместе на светском мероприятии. При этом она добавила, что они с комиком обсудили свой гипотетический роман, посмеявшись над изобретательностью журналистов.
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