"Ты хулиганка": 51-летняя Бондарчук нацепила пальто на голое тело

Знаменитость 17 декабря отметила свой праздник. Своим подписчикам в соцсети знаменитость показала, что годы над ней не властны. Ради эффектного снимка Светлана Боедарчук показала себя без нижнего белья.
Светлана Бондарчук накинула на обнаженное тело черное пальто, продемонстрировав идеальную фигуру, которой могли бы позавидовать и юные модели. "А у меня сегодня день рождения и, кажется, я самая счастливая хулиганка", – подписала кадр экс-супруга режиссера Сергея Бондарчука.
Фолловеры модели, среди которых много звезд отечественного шоу-бизнеса, живо откликнулись на публикацию. Они поздравили светскую львицу с днем рождения и высказались о ее внешнем виде. "Светлана – свети!! Восторг и радость сердцу", "Светик!! С твоим Новым годом! И да, ты хулиганка", "Красотка!", "С днем Рождения! Хулигань, вдохновляй, зажигай и зачаровывай, как только ты умеешь!", – прокомментировали пост Светланы Бондарчук пользователи соцсети.
Напомним, у модели помимо взрослых детей уже есть внуки. Невестка знаменитости – Тата Мамиашвили – подарила экс-супруге Федора Бондарчука двух наследниц. В семье подрастают – семилетняя Маргарита и пятилетняя Вера.
Как писали "Дни.ру", Светлана Бондарчук не одинока. Ее избранник – директор дизайнерского агентства Сергей Харченко. Модель выкладывала совместные фото с возлюбленным в своем инстаграм-аккаунте.
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