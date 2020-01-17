Появившейся в неприглядном виде звезде "Саша Таня" нахамили

Звезда сериала "Саша Таня" Валентина Рубцова старается отдыхать от своей героини. Так артистка борется с профессиональным выгоранием.

Валентина Рубцова раскрыла секрет, который позволяет ей не уставать от работы и не терять мотивацию. Звезда "Саша Таня" призналась, что ей очень важно сохранить собственную идентичность. Артистка старается не наделять персонажа личными чертами.

"Себя нельзя вносить, потому что себя тогда не останется. А себя надо сохранить. Так что у моей героини из моего – только внешность. В жизни я отдыхаю от Тани", – говорит Рубцова.

Валентина также отметила, что без ума от профессии, которой посвятила жизнь. Между тем есть моменты, которые звезду сериала "Саша Таня" бесят.

Как оказалось, поклонники часто бывают невежливы с Валентиной, могут нахамить. Многие фанаты не понимают, что артистка – обычный человек, который не всегда выглядит так как на экране.

Валентина Рубцова призналась, что порой появляется на людях в очень простой одежде и без косметики. В такие моменты она не горит желанием фотографироваться. Поэтому, когда фанаты сериала "Саша Таня" просят о совместном снимке, иногда она вынуждена отказывать. Знаменитость не скрывает, что не хочет появиться в соцсетях в неприглядном виде, а после читать о себе неприятные комментарии.

Напомним, недавно стартовали съемки шестого сезона сериала "Саша Таня". В нем Валентина Рубцова играет главную роль – отличную жену и мать Татьяну Серегееву, сообщает Teleprogramma.pro.