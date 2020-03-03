СашаТаня – 6 сезон
- Жанр: Комедии
- Год: 2020
- Страна: Россия
- Режиссер: Михаил Старчак, Сергей Казачанский, Андрей Богатырев
- Сценарист: Алексей Иванов, Максим Шкаликов, Константин Сабиров
- Продюсер: Александр Делейран, Артур Джанибекян, Вячеслав Дусмухаметов
- Оператор: Александр Кузнецов, Юрий Коробейников
- Художник: Ольга Беляшина, Анжела Осипенко, Антон Берман
- Монтаж: Сергей Федотов
- Количество серий: 15
- Возрастные ограничения: 16+
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- Студии/Телеканалы: ТНТ
- Актёры: Андрей Сергеевич Гайдулян, Валентина Павловна Рубцова, Артемий Широков, Юрий Каппер, Алексей Владимирович Климушкин, Алина Ланина, Андрей Свиридов
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- Рейтинг Дни.ру: 4.8
- Рейтинг IMDb: 3.8
О сериале
Сериал “СашаТаня” 6 сезон – увлекательная российская комедия, которая стартовала на ТНТ в ноябре 2019 года. Герои многосерийного фильма – молодожены, переживают различные ситуации, за которыми интересно наблюдать со стороны. Молодые люди прошли скандалы, безденежье, сумели возобновить лад в своих отношениях.
Что было в прошлых сериях сериала "СашаТаня"
В предыдущем проекте Александр увольняется и больше не является офисным сотрудником. Однако деньжат в молодой семье в скором времени катастрофически начинает не хватать. Тем более, Саша и Таня выплачивают ипотеку.
Молодая жена принимается за поиски работы, находит ее и начинает зарабатывать. Ее супруга, естественно, мучают угрызения совести и раскаяние, что он не может состояться в качестве добытчика и кормильца. Супруги снова находятся в конфликте.
Фильм интересен лихим закручиванием сюжетной линии. Отец Александра внезапно возвращается из тюремного заключения и из богатого олигарха превращается в обычного человека без средств к существованию. Ведь Сашка полностью разоряет бизнес отца. Сильвестр Андреевич начинает все с полного нуля. Бывший олигарх решает наладить старые связи и всерьез приступает к работе, однако бывшие партнеры не желают иметь дело с уголовником.
Между тем, молодая семья пытается решить свои проблемы. В планах приобретение мотоцикла, а молодая жена осваивает кулинарию. Однако приготовленные Татьяной блюда доводят свекра до больничной койки. Параллельно Саша и Таня занимаются ремонтом в детской, поэтому каждая история насыщена перепалками, спорами и новыми идеями обустройства интерьера.
Комедия окунает зрителя в увлекательную атмосферу. Каждая серия смотрится на одном дыхании. Фильм изначально подразумевался как не долгоиграющий проект. Однако продюсеры пошли на уступки зрителям и выпустили 6 сезон – сериал с новыми сериями снова увлечет своих поклонников. Продюсеры обещают, что Саша и Таня будут и дальше возвращаться на экран телевизора. То есть, подразумевается выпуск дальнейших продолжений.
Первый фильм появился в 2013 году. Новые серии будут транслироваться в сентябре 2020 года. В проекте – 40 серий. Процесс съемки любимого комедийного сиквела проходит не без приключений. Однако актеры готовы к долгой работе, снова встретятся со зрителями и порадуют новыми историями.
Актеры о фильме “СашаТаня”
Актер Андрей Гондулян в своем эксклюзивном интервью журналистам признался, что ему не сложно играть успешного молодого человека, однако в процессе съемок приходится потрудиться.
"Смена съемок в кино длится около 12 часов. Часто случается переработка. Но в киностудии есть столовая, всегда заказываю в ней обычную человеческую еду – борщ и котлеты. Не то, чтобы я не обожаю устрицы с шампанским, просто такого в нашей столовой нет" – поведал журналистам актер.
Интересные факты
6 сезон сериала является ситкомом известного многосерийного фильма "Универ", стартовавшего на телеэкранах в 2013 году. После продюсеры решили снять продолжение, где молодые люди ведут совместную семейную жизнь. При этом комедия продержалась дольше на экране, хотя и планировался сначала как спин-офф.
Где смотреть
Канал ТНТ транслирует многосерийный фильм в эфире и через официальный сайт.
Когда новые серии 6 сезона сериала “СашаТаня”
Появление новых серий запланировано на сентябрь 2020 года на канале ТНТ. Проект порадует новыми впечатлениями и позволит с удовольствием провести свободное время.
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