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СашаТаня – 6 сезон

СашаТаня – 6 сезон

  • Жанр: Комедии
  • Год: 2020
  • Страна: Россия
  • Режиссер: Михаил Старчак, Сергей Казачанский, Андрей Богатырев
  • Сценарист: Алексей Иванов, Максим Шкаликов, Константин Сабиров
  • Продюсер: Александр Делейран, Артур Джанибекян, Вячеслав Дусмухаметов
  • Оператор: Александр Кузнецов, Юрий Коробейников
  • Художник: Ольга Беляшина, Анжела Осипенко, Антон Берман
  • Монтаж: Сергей Федотов
  • Количество серий: 15
  • Возрастные ограничения: 16+
  •  
  • Студии/Телеканалы: ТНТ
  • Актёры: Андрей Сергеевич Гайдулян, Валентина Павловна Рубцова, Артемий Широков, Юрий Каппер, Алексей Владимирович Климушкин, Алина Ланина, Андрей Свиридов
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  • Рейтинг Дни.ру: 4.8
  • Рейтинг IMDb: 3.8

Трейлеры и видео

О сериале

Сериал “СашаТаня” 6 сезон – увлекательная российская комедия, которая стартовала на ТНТ в ноябре 2019 года. Герои многосерийного фильма – молодожены, переживают различные ситуации, за которыми интересно наблюдать со стороны. Молодые люди прошли скандалы, безденежье, сумели возобновить лад в своих отношениях.

Что было в прошлых сериях сериала "СашаТаня"

В предыдущем проекте Александр увольняется и больше не является офисным сотрудником. Однако деньжат в молодой семье в скором времени катастрофически начинает не хватать. Тем более, Саша и Таня выплачивают ипотеку.

Молодая жена принимается за поиски работы, находит ее и начинает зарабатывать. Ее супруга, естественно, мучают угрызения совести и раскаяние, что он не может состояться в качестве добытчика и кормильца. Супруги снова находятся в конфликте.

Фильм интересен лихим закручиванием сюжетной линии. Отец Александра внезапно возвращается из тюремного заключения и из богатого олигарха превращается в обычного человека без средств к существованию. Ведь Сашка полностью разоряет бизнес отца. Сильвестр Андреевич начинает все с полного нуля. Бывший олигарх решает наладить старые связи и всерьез приступает к работе, однако бывшие партнеры не желают иметь дело с уголовником.

Между тем, молодая семья пытается решить свои проблемы. В планах приобретение мотоцикла, а молодая жена осваивает кулинарию. Однако приготовленные Татьяной блюда доводят свекра до больничной койки. Параллельно Саша и Таня занимаются ремонтом в детской, поэтому каждая история насыщена перепалками, спорами и новыми идеями обустройства интерьера.

Комедия окунает зрителя в увлекательную атмосферу. Каждая серия смотрится на одном дыхании. Фильм изначально подразумевался как не долгоиграющий проект. Однако продюсеры пошли на уступки зрителям и выпустили 6 сезон – сериал с новыми сериями снова увлечет своих поклонников. Продюсеры обещают, что Саша и Таня будут и дальше возвращаться на экран телевизора. То есть, подразумевается выпуск дальнейших продолжений.

Первый фильм появился в 2013 году. Новые серии будут транслироваться в сентябре 2020 года. В проекте – 40 серий. Процесс съемки любимого комедийного сиквела проходит не без приключений. Однако актеры готовы к долгой работе, снова встретятся со зрителями и порадуют новыми историями.

Актеры о фильме “СашаТаня”

Актер Андрей Гондулян в своем эксклюзивном интервью журналистам признался, что ему не сложно играть успешного молодого человека, однако в процессе съемок приходится потрудиться.

"Смена съемок в кино длится около 12 часов. Часто случается переработка. Но в киностудии есть столовая, всегда заказываю в ней обычную человеческую еду – борщ и котлеты. Не то, чтобы я не обожаю устрицы с шампанским, просто такого в нашей столовой нет" – поведал журналистам актер.

Интересные факты

6 сезон сериала является ситкомом известного многосерийного фильма "Универ", стартовавшего на телеэкранах в 2013 году. После продюсеры решили снять продолжение, где молодые люди ведут совместную семейную жизнь. При этом комедия продержалась дольше на экране, хотя и планировался сначала как спин-офф.

Где смотреть

Канал ТНТ транслирует многосерийный фильм в эфире и через официальный сайт. 

Когда новые серии 6 сезона сериала “СашаТаня”

Появление новых серий запланировано на сентябрь 2020 года на канале ТНТ. Проект порадует новыми впечатлениями и позволит с удовольствием провести свободное время.

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Отзывы

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ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Ждем выхода шестого сезона всей семьей. Надеемся, что сценаристы и актеры не подведут)
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