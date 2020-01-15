Валентина Рубцова из "Саша Таня" растаяла от сравнения с Меган Маркл

Вот уже неделю Великобританию лихорадит из-за заявления монаршего отпрыска. Принц Гарри заявил, что он и его супруга, экс-актриса Меган Маркл, намерены сложить полномочия членов королевской семьи, а также добиться финансовой независимости от правящего дома Виндзоров.
Слова внука британской королевы вызвали большой резонанс не только в Соединенном Королевстве. Решение Гарри и Меган до сих пор бурно обсуждают по всему миру. Скандал, который спровоцировала августейшая чета, стал поводом для появления шуток и "мемов" в интернете.
Телеканал ТНТ сравнил Меган Маркл и принца Гарри с героями сериала "Саша Таня". По сюжету главные герои ситкома Александр и Татьяна Сергеевы отказываются жить в роскошном дворце за счет отца олигарха и выбирают самостоятельную жизнь.
"Теперь понятно, откуда принцу Гарри и Меган Маркл пришла такая идея!" – пошутили телевизионщики.
Остроту от телеканала ТНТ оценила исполнительница роли Татьяны Сергеевой актриса Валентина Рубцова. Российской знаменитости явно польстило сравнение с невесткой британского монарха. Растаяв от комплимента, звезда "Саша Таня" поделилась скриншотом публикации в "Сторис" своего "Инстаграм". Артистка выразила одобрение смайликами.
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