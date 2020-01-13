Звезды сериала "Саша Таня" обнародовали важную новость

Сериал о семейной жизни очаровательной пары Александра и Татьяны Сергеевых завоевал сердца российских зрителей. Сериал имеет отличный рейтинг, поэтому в производство уже запушен шестой сезон.
Об этом сообщила звезда сериала "Саша Таня" Валентина Рубцова в личном "Инстаграм". По словам актрисы, играющей главную женскую роль, съемки новых эпизодов уже начались.
Рубцова продемонстрировала тарелку с названием фильма, которую по традиции разобьют в первый рабочий день. Также Валентина поблагодарила поклонников ситкома, ведь именно благодаря их любви новые серии увидят свет.
"Ребята! Благодаря вам, нашим зрителям, мы приступили к съемкам шестого сезона "САШАТАНЯ"! Урааааааа!" – написала звезда сериала "Саша Таня".
Коллега Валентины Рубцовой Андрей Гайдулян тоже сообщил о старте съемок в личном микроблоге. Исполнитель роли Саши Сергеева опубликовал фото с площадки.
Новость о продлении сериала "Саша Таня" обрадовала фанатов ситкома. "Ура ! Поздравляю ! Жду нашей встречи , любимые мои ! 👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼🙏🏻🙌🏻 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Ура ! Поздравляю ! Жду нашей встречи , любимые мои ! 👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼🙏🏻🙌🏻", Самый лучший сериал 👏", – не скрывали эмоций зрители сериала "Саша Таня".
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