Интимное место оголившейся Волочковой стало сенсацией

Балерина Анастасия Волочкова опубликовала новый снимок с отдыха. Ее интимное место стало сенсацией.

Относиться к танцовщице, чьей фирменной позой стал шпагат, можно по-разному. Кто-то неустанно брызжет желчью в ее сторону, кто-то восхищается грацией натренированного тела. Однако Анастасия никого не оставляет равнодушным к своей персоне. Вот и теперь, выложив в микроблог новое фото, звезда отечественного шоу-бизнеса вновь приковала к себе тысячи взглядов.

В кадре артистка позирует в своей излюбленной позе. Она облачена в розовый купальник, едва прикрывающий все "главные достоинства" ее фигуры. Волочкова демонстрирует народу прекрасную растяжку у бассейна. На ней круглые солнцезащитные очки, напоминающие "окуляры" кота Базилио из знаменитой сказки, и белая соломенная шляпка. Пятой точкой балерина прижалась к кафельному обрамлению бассейна.

"И шпагат Волочковой летний", – лаконично подписала публикацию Анастасия. Текст она сопроводила забавными смайликами в виде подмигивающей мордашки и пальмы. Вероятно, таким образом артистка хотела поделиться радостью от наслаждения райским отдыхом.

Несмотря на то, что знаменитость некоторое время назад заткнула рты злопыхателям, отключив возможность комментирования снимков, пользователи все равно смогли выразить свое восхищение. Ее снимок из отпуска набрал почти пяти с половиной тысяч лайков.