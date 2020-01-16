"Пока, неудачники!": разгневанная Волочкова "послала" своих поклонников

Светская львица решилась пойти на крайние меры и ограничила возможность оставлять комментарии в своем инстаграм-аккаунте. По словам примы, она не гонится за количеством лайков и подписчиков.
"Живите своей жизнью, перестаньте жить моей! На хайпе! Самое главное, чтобы у меня все было бамбалейло, а у вас – вперед, пока, неудачники!" – высокомерно послала хейтеров Волочкова.
Анастасия добавила, что не удивляется такому повышенному вниманию к своей персоне. Ведь, судя по всему, "в стране не происходит никаких интересных политических действий". Поэтому всем только и остается, что следить на балериной и тем, что происходит "в ее жизни, в ее купальниках, в ее шпагатах и в ее форме, в которой она всегда находится".
Впрочем, Волочкову понять можно. Любого доведет до ручки такой поток оскорблений и насмешек. Совсем недавно танцовщицу облаяли за слишком откровенное декольте. Как писали ранее "Дни.ру", девушку умудрились даже сравнить с трансвеститом.
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