Разнузданная Волочкова прилюдно удовлетворила себя длинной палкой

"Королева Инстаграма", как Анастасию Волочкову зовет Алла Пугачева, продолжает отдыхать в райском Таиланде. Она взяла с собой сумку миниатюрных трусиков, чтобы на рассвете и на закате, в море и на берегу, на яхте и в отеле позировать. Удивлять. Соблазнять. Провоцировать.
На очередной фотографии сексуальная Настя-затейница предстала не только распластанной на кромке яхты, но и с веслом в руке. Причем длинная палка ей нужна была, очевидно, не только ради эффектного кадра. Уж как она ее крутила, как пользовала! Сразу вспомнились стихи Гавриила Державина: "Если б милые девицы //Так могли летать, как птицы, //И садились на сучках, //Я желал бы быть сучочком, //Чтобы тысячам девочкам //На моих сидеть ветвях."
"Я люблю растягивать не только связки и мышцы, но и удовольствие", – пояснила чаровница. Удовлетворенная разнузданная на тайском пляже Заслуженная артистка России – зрелище, конечно, феноменальное. "Эта штука сильнее, чем "Фауст" Гете", – как говорил Сталин Горькому...
Дабы завистники не подавились ядом, слюной, желчью и собственными испражнениями, Анастасия Волочкова закрыла возможность комментировать пост. Пусть, мол, народ онемеет от восторга.
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