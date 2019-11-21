"Аришенька, я так устала!": обессиленная Волочкова разрыдалась на плече у дочери

Этот спектакль родился во многом вопреки. Волочковой вставляли палки в колеса, артисты в последний момент отказывались от выступления, подводил реквизит. Настя не теряла оптимизма, а просто знала, что справится. По несколько часов занятий у станка ежедневно. Восьмичасовые репетиции в зале. Стертые в кровь ноги. А еще огромное желание преодолеть себя, возраст, скептическое отношение.
Дело в том, что Настя боится высоты, а в этом спектакле ей надо было без страховки парить на полотнах и в клетке, параллельно показывая такие кульбиты, что сердце замирало. "Когда висишь вниз головой, это очень страшно", – призналась королева "Инстаграма". Но она справилась и была в этот вечер на высоте во всех смыслах.
Ее героиня в спектакле неслучайно оказывается в цирке и примеряет красный клоунский нос. Многие считают Волочкову фриком, а она просто подыгрывает таким людям. К тому же клоун – она из самых сложных профессий в цирке.
И словно о ней пела Алла Пугачева: "Но слез моих не видно никому./ Ну что ж, Арлекин, я, видно, неплохой!" "Перед спектаклем я плакала на плече у дочери: "Аришенька, мне так плохо, я так устала!" – призналась после выступления артистка корреспонденту "Дни.ру". Дочь была в этот вечер в зале и тоже кричала ей "Браво!", радуясь, волнуясь и восхищаясь. А по окончании одна из первых вышла на сцену, чтобы обнять и поцеловать знаменитую маму.
Ариадне всего 14 лет, но уже видно, что она красавица. Утонченная, статная, харизматичная – проявились гены Анастасии Волочковой.
Дочь может гордиться своей мамой. Анастасия Волочкова достойна.
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