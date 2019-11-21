"Аришенька, я так устала!": обессиленная Волочкова разрыдалась на плече у дочери

Анастасия Волочкова – явление в российском шоу-бизнесе уникальное. Именно ее из тысяч звезд на эстрадном небосклоне выбрала для участия в юбилейных концертах Алла Пугачева. А уж Примадонна умеет отличать талант от бездарности. У балерины свыше миллиона подписчиков в социальных сетях. Многие из них заходят на страницу артистки, чтобы плюнуть, высмеять или оскорбить. Но она не обращает внимания, остается выше этой возни, ибо помнит фразу из басни Крылова: "Ах, Моська! Знать, она сильна, коль лает на слона!" После московской премьеры спектакля "Балерина в Зазеркалье цирка" очередной поток помоев полился и на Настю, и на ее друзей. Корреспондент "Дни.ру" побывал на представлении и понял, что завистники клевещут.

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