"Изрыгайте желчь у себя": расставившая ноги Волочкова заткнула рты

Знаменитость отдыхает в Таиланде вместе с таинственным возлюбленным. Знаменитость вовсю наслаждается отдыхом: загорает, купается и катается на яхте.
Не забывает Анастасия Волочкова и о поклонниках. Отставная прима с завидной периодичностью выкладывает в личный инстаграм-аккаунт фото и видео с курорта. На снимках звезда привычно демонстрирует фирменные шпагаты и мини-бикини.
На этот раз Волочкова расставила ноги, сидя на мотоцикле. "И все же водителем этого байка была я!💃 Приехали на пляж... Я только так передвигаюсь на всех видах транспорта. Потому что шпагат-это элемент моей профессии и я в нем живу! 😂 Поэтому не везде размаху моих ног хватает места..🤷♀️ (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – пошутила Анастасия.
Опасаясь потока негативных отзывов, танцовщица закрыла возможность комментировать красочные отпускные посты. У нее много недругов. Стремление Анастасии Волочковой жить так, как хочется, а не так, как "надо", у многих обывателей вызывает раздражение.
"Вот и изрыгайте свою желчь на своих страницах нулевых. Без меня. Все, что судачат за моей спиной, остается за ней. А я всегда впереди!" – заткнула рты завистникам Анастасия Волочкова.
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