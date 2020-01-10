"Спрячь лепешки": Волочкову жаркой ночью приняли за молодящегося трансвестита

Тринадцать тысяч "лайков" и более тысячи комментариев собрала очередная фотография Волочковой, на которой она позирует на фоне дорогих яхт. Злыдни-комментаторы рассмотрели кадр в деталях, и ну глумиться!
Кто-то критиковал обувь балерины: "Босоножки мощные, ноги хорошо держат, чтоб в шпагате не разъехались", "Как эти тоненькие ножки еще не сломались от веса огроменных утюгов".
Других впечатлило декольте Насти. "Сиси до писи обвисли", "Опять, Настя, блины наружу. Смотрится непрезентабельно, надо закачивать новый силикон, тогда будет другое дело", "Сиси-висюли вчерашние оладьи напоминают", "Про титюны-блины забыла, несколько постов назад были стоячими", "Сися – налево, сися – направо", "Сисяо, грустные такие, поникли", "Спрячь лепешки", – глумились люди.
Нашлись даже те, кто не сразу признал в позирующей в знойных субтропиках красавице Анастасию Волочкову и даже принял ее за молодящегося трансвестита. Мол, вышел на ночную охоту на набережную – поближе к дорогим яхтам. А платье и наряд соответствующие.
Действительно, в Таиланде трансвеститов очень много – не грех обознаться. Особенно часто они встречаются в курортных зонах и активизируются после заката солнца. Иногда совершенно невозможно понять, какого пола человек стоит перед тобой. Ведь все знают, что в Таиланде самая продвинутая в мире пластическая хирургия, в том числе и по частичной перемене пола, причем операция стоит относительно недорого.
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