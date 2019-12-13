Вскрылись подробности ухода певицы от Агутина

Полуфиналистка второго сезона шоу "Голос" Элина Чага рассталась со своим продюсером Леонидом Агутиным. Долгое время ходили слухи о том, что их связывают не только профессиональные отношения.
Однако представители знаменитостей уверяют, что у исполнительницы и музыканта не было никакого романа, передает РИА ФАН. К слову, Леонид Агутин уже 20 лет состоит в браке с певицей Анжеликой Варум.
Пресс-секретарь Леонида Агутина Наталия Николенко назвала домыслы об интрижке между ним и Чагой "глупостью". По ее словам, их связывали исключительно рабочие дела. При этом о причинах ухода девушки из продюсерского центра Леонида Агутина она посоветовала узнать у представителей певицы.
В свою очередь продюсер Элины Екатерина Минкевич сообщила, что расставание артистки с музыкантом произошло еще в сентябре этого года. По ее словам, Чага просто не стала продлевать контракт, потому что хочет быть самостоятельной исполнительницей. Она подчеркнула, что это было расставание не двух влюбленных, а двух творческих единиц.
Минкевич добавила, что СМИ свойственно преувеличивать или приукрашивать события. Экс-подопечная Леонида Агутина продолжит исполнять написанные им для нее песни. По ее словам, уход Чагы из продюсерского центра состоялся без скандалов.
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