"Срам выпятила": прикрывшуюся лоскутом ткани Бузову закидали камнями

Бузова и Манукян сняли роскошную виллу в Пхукете с бассейном и видом на Андаманское море. Новый год они встречали в Куршевеле, но теперь решили сменить остановку и немного отдохнуть в тепле.
Кроме того, экс-ведущая "Дома-2" разместила первые видеозаписи из отпуска и фотографию, на котором она позирует красно-белом полупрозрачном купальнике и накидке из той же ткани.
Пользователи Сети буквально закидали Бузову камнями. Они посчитали, что купальник выглядит неприлично из-за слишком глубокого декольте и вырезов по линии бедер. "Срам свой выпятила", "Зачем так оголяться?", "Оля, прикрой стыд!", "Опять какую-то шторку схватила в номере и на себя набросила", – писали недовольные комментаторы.
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