Подвыпившая Ольга Бузова сбежала из России без любовника

Ольга Бузова отдыхает в Таиланде без своего избранника, блогера Давида Манукяна. Перед отлетом певица похвасталась, что отправляется в долгожданный отпуск.



Блогера и телеведущую видели вместе в московском аэропорту. На кадрах, которые Ольга Бузова разместила в "Сторис" своего "Инстаграм", она позировала с возлюбленным.

Распивая шампанское в VIP-зале, звездная парочка предложила пользователям Сети угадать, куда они летят. И многие, зная предпочтения исполнительницы, оказались правы — выбор Ольги Бузовой пал на Таиланд.

Судя по микроблогу артистки, на остров Пхукет она прилетела одна и поздней ночью. Встречали ее одну. Утром же Ольга Бузова поделилась серией кадров, на которых тоже с ней рядом нет Давида Манукяна. Примечательно, что блогер после того, как проводил возлюбленную на отдых, пропал из соцсетей. Можно предположить, что он остался в Москве.

Напомним, что Ольга Бузова и Давид Манукян встретили Новый год в Куршевеле. Там пара начала публиковать совместные фото и видео в соцсетях.

Напомним, любовный роман с 26-летним блогером Ольга Бузова подтвердила в конце декабря, в финале шоу "План Б". При этом слухи о том, что их связывает не просто дружба, появились еще в августе. Тогда Давид Манукян снялся в клипе певицы на песню "Лайкер". Также ведущая шоу "Дом-2" заявила, что они с избранником живут вместе.