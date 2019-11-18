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Павел Воля кокетничает с Марией Лиман за спиной Ляйсан Утяшевой

Павел Воля и Ляйсан Утяшева. Фото: www.globallookpress.com
В эфире юмористической программы Comedy Club Певел Воля решил потешиться над известной моделью из Ростова-на-Дону Марией Лиман. Поводом для язвительных шуток послужило предложение девушке возглавить пресс-службу мэрии ее родного города.
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Во время выступления шоумен сравнил снимки инстадивы с фотографиями солидных мужчин, которые являются пресс-секретарями глав администраций в разных городах.

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 Ляйсан Альбертовна Утяшева

Ляйсан Альбертовна Утяшева Спортсменка

Больше всего внимания привлек кадр, на котором голая Лиман сидит на кухонном столе. Она обмазана взбитыми сливками и пробует их на вкус, эротично облизывая пальцы.

"Дорогая Мария, если вы выкладываете такие фотографии, то хотя бы пишите под ними соответствующий политику комментарий. Допустим: "Вчера протестировала ростовскую молочную продукцию. Вкусно, пальчики оближешь", – кокетливо подметил Воля.

Мария тут же повторно опубликовала снимок в своем инстаграм-аккаунте и дословно процитировала высказывание Павла про молочную продукцию. 

"Я конечно, понимаю, что Паша говорил о серьезных вещах, но это было очень смешно", – добавила модель.

В конце выступления Павел Воля предложил снимавшейся ранее для мужского журнала Playboy девушке сразу метить на пост президента. Он не видит смысла размениваться на мелкие должности.

18 ноября 2019, 04:19
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