Павел Воля кокетничает с Марией Лиман за спиной Ляйсан Утяшевой

Во время выступления шоумен сравнил снимки инстадивы с фотографиями солидных мужчин, которые являются пресс-секретарями глав администраций в разных городах.
Больше всего внимания привлек кадр, на котором голая Лиман сидит на кухонном столе. Она обмазана взбитыми сливками и пробует их на вкус, эротично облизывая пальцы.
"Дорогая Мария, если вы выкладываете такие фотографии, то хотя бы пишите под ними соответствующий политику комментарий. Допустим: "Вчера протестировала ростовскую молочную продукцию. Вкусно, пальчики оближешь", – кокетливо подметил Воля.
Мария тут же повторно опубликовала снимок в своем инстаграм-аккаунте и дословно процитировала высказывание Павла про молочную продукцию.
"Я конечно, понимаю, что Паша говорил о серьезных вещах, но это было очень смешно", – добавила модель.
В конце выступления Павел Воля предложил снимавшейся ранее для мужского журнала Playboy девушке сразу метить на пост президента. Он не видит смысла размениваться на мелкие должности.
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