Анна Нетребко взбудоражила народ голыми ножками

Накануне звезда опубликовала на своей странице в "Инстаграме" очередной пост. Она позирует на Бруклинском мосту.
Для прогулки знаменитость выбрала коричневую майку с принтом, шляпку с небольшими полями и черные сандалии со стразами. Дополнила образ маленькая сумочка через плечо.
"А у нас тут +27! Идеальное воскресенье!" – подписала пост исполнительница.
Поклонникам пришелся по душе аутфит Нетребко. Кроме того, они отметили, что Анна в прекрасной форме.
"Интересно и приятно видеть обычные шорты с сандалиями как очень комфортный прогулочный костюм", "Во всех нарядах хороша!", "Какая стройная девушка!", "Шикарно выглядите!", "Красавица!", "Какие ножки!" – восхитились фанаты.
"Какое же ты солнышко, Анюта! Посмотришь – и жить хочется", – призналась фолловер.
Отметим, что в Нью-Йорке у оперной певицы есть квартира, поэтому именно туда она с семьей ежегодно отправляется зимовать. Пока Анна улетела на месяц. В октябре артистка планирует вернуться в холодную Москву.
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