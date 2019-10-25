Россияне в восторге от чувства стиля Нетребко

Для прогулки по улицам Минска знаменитость выбрала юбку-миди карамельно-коричневого цвета и шелковую темно-синюю блузку с открытым плечом. Удачный ансамбль Анны Нетребко дополнили широкая бархатная повязка на волосах, крупные солнцезащитные очки, высокие сапоги с интересной отделкой и сумка, по форме напоминающая глиняный горшок.
Подписчики задохнулись от восторга при виде Анны Нетребко. "Такой стильный образ", "Оперная дива, а по совместительству еще и шикарная фотомодель", "Фантастический вкус! Очень круто и стильно!", "Вау! Какой крутой прикид!" – отметили подписчики.
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