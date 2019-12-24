В койке бабушки стонут громче: интимные причины расставания Шаляпина и Цымбалюк-Романовской

Новость о том, что Прохор Шаляпин расстался с самой известной пианисткой России и Украины Виталиной Цымбалюк-Романовской, для многих стала шоком. И вот певца снова видят в компании бизнесвумен Ларисы Копенкиной. Неужели 63-летняя затейница интереснее 40-летней прелестницы?

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