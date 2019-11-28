Цымбалюк-Романовская рассекретила тату с лицом Джигарханяна на сексуальном теле

Киевская пианистка призналась, что на ее 40-летнем сексуальном теле до сих пор не было ни одной наколки. Теперь она подумывает о том, чтобы чем-то себя украсить, ведь татуировки есть у многих звезд – Анастасии Волочковой, Дианы Арбениной, Ларисы Долиной.
"Я решила, что, если и украшу свое тело рисунком, то только с изображением дорогого мне человека, – рассекретила планы Виталина. – Например, можно было бы набить портрет Армена Борисовича Джигарханяна. Он ведь был первым моим мужчиной. Впрочем, если я и решусь, то наколю его там, где чужие не увидят, поскольку это очень личная история".
"Может быть, сделаю наколку и с Прохором Шаляпиным – у нас с ним особые отношения, – улыбнулась Цымбалюк-Романовская. – На самом деле я даже не знаю, кто сыграл в моей жизни бОльшую роль и имеет бОльшее значение. Джигарханян – прошлый этап жизни, с Шаляпиным уверенно смотрю в будущее и счастлива сегодня".
Многочисленные поклонники пианистки теперь будут гадать, на каком таком скрытом от посторонних глаз месте можно набить портрет Джигарханяна. Неужели на интимном? Не испугается ли Прохор Шаляпин ироничного взгляда бывшего мужа возлюбленной во время близости?
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