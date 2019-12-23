Беременная Самойлова бежит из страны

Супруга Джигана внезапно бежит из страны. Оксана Самойлова рассказала, где собирается рожать.

Скрывать свое положение девушка перестала осенью этого года, когда стало уже невозможно прятать заметно округлившийся животик за свободными одеждами. Тогда же многодетная мама поделилась откровениями, что они с Джиганом, изначально, планировали завести четвертого ребенка, однако не в такие короткие сроки. Ранее девушка отмечала, что от беременности ее не спасли даже противозачаточные таблетки.

Сейчас Самойлова находится на восьмом месяце беременности. Она удивляется, что на таком сроке у нее совсем небольшой живот, однако, куда больше ее беспокоит вопрос о том, где рожать? По последним сведениям, появляющимся в глобальной Сети, малыш появится на свет за рубежом, сообщает "Экспресс газета". В своем микроблоге Оксана рассказала, что в новогодние праздники сбежит из России, и ее дети вернутся в школу только ближайшей весной.

"Мы все, у нас начались каникулы. Судя по фотке, я рада больше, чем дети. Учитывая, что 2020 год для нас начнется с тотального переворота обычной жизни и в школу в Москве мы вернемся только весной, сейчас срочно нужно по-максимуму насладиться домом и зимой (которой как назло до сих пор нет) Праздничные развлечения, ждите нас", – написала Самойлова.

Поклонники уже вовсю судачат, где именно будет рожать Оксана. По их мнению, ребенок появится на свет в Америке, однако сама супруга Джигана предпочитает хранить молчание. Она еще не рассказала, куда отправится.