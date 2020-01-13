"Весь остров смеется": раскорячившуюся на яхте Анастасию Волочкову крепко приложили

Танцовщица показала шпагат, раздвинув ноги на яхте. "Зачастую сидеть на двух стульях одновременно – не просто… Но мне это удастся! Вы хотели шпагат на льду, это не нужно. Получите на яхте!", – подписала Анастасия Волочкова фото в "Инстаграм".
Истинные поклонники, которым демонстрация растяжки балерины до сих пор не наскучила, похвалили ее возможности. Но оказалось много россиян, с сарказмом отнесшихся к неоригинальному снимку. "Тетя!!! А в шпагате ли счастье??? Мне кажется, ты на много была бы счастливее, будь у тебя муж и дочка рядом", "Но это не шпагат в моем понимании, вы, извините, на попе сидите", – приложили балерину в комментариях фолловеры.
Кроме того, некоторые заподозрили, что Анастасия Волочкова отдыхает в Тайланде одна, а вовсе не с любимым мужчиной, как заявляла ранее. "Уже много видео в сети, где люди говорят, что вы одна. Даже блогер, которая там живет, рассказала, как весь остров смеется над вашим враньем. Неужели нравится себя посмешищем выставлять", – написали звезде.
Отметим, что эпатажна знаменитость не устает радовать своих фанатов ежедневными отчетами с отдыха. Анастасия Волочкова сделала целую фотосессию: на песке и в воде, в мини-бикини и без бюстгальтера, в шпагате и лежа.
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