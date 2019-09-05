Выпивал и шел бить полицейских: Корчевникову рассказали о личной драме Шукшина

Александр Наумович окончил режиссерский факультет ВГИКа. Митта учился у легендарного кинематографиста Михаила Ромма.
Однокурсником и другом Александра Митты был Василий Шукшин. В студии программы "Судьба человека" режиссер поведал, что познакомился с Василием Макаровичем, когда тот был словно оголенный нерв.
"У него были драмы, свои проблемы. У него отец был посажен и расстрелян. Он, когда узнал, что отец невинен, он очень переживал. Потому что он стыдился, он думал, что действительно отец – враг", – рассказал Александр Наумович Борису Корчевникову.
Василий Шукшин не мог смириться со смертью родителя: в каждом представителе власти он видел виновного в трагедии, которая обрушилась на его семью. Это часто приводило к проблемам. Выручать Василия Макаровича из передряг приходилось его наставнику Михаилу Ромму.
"У него была такая… не то чтобы привычка… Он, когда выпивал, шел какого-нибудь представителя власти бить. В основном милиционера. И тогда Ром одевал свой пиджак со всеми знаками и шел его выгораживать", – рассказал Александр Митта в программе "Судьба человека".
Заметив, что его однокурсник находится в критическом состоянии, Александр Наумович пригласил друга пожить у себя в московской квартире. Митта не хотел, чтобы Шукшин возвращался в общежитие. Семье героя сегодняшнего выпуска шоу была близка трагедия Василия Макаровича. Мать Александра Митты много лет провела в ссылке по политической статье.
"У меня тетка моя. Она тоже сидела пять лет. Она была главным врачом в больнице. И она ему помогала мозги ставить на место, что жизнь такая. В общем дружили", – рассказал режиссер в программе "Судьба человека".
Напомним, отец легендарного режиссера Василия Шукшина, Макар Шукшин, в 30-е годы был арестован как участник антиколхозного заговора, объявлен врагом народа и расстрелян. Родителя легенды советского кино реабилитировали посмертно в 1956 году.
Популярные темы форума
Самые некрасивые женские имена
РЕБЁНКА ВАШЕГО ОБИЖАЮТ В ШКОЛЕ,ЧТО БУДЕТЕ ДЕЛАТЬ????
Донбасс будет русским?
КОГДА КИРГИЗЫ УБЕРУТСЯ ИЗ НАШЕГО ДОМА?
А ,ПОЧЕМУ У КИРГИЗОВ РУССКИЙ ПАСПОРТ ,ОНИ ВОШЛИ В СОСТАВ РОССИИ???-
Семейство актёров Лазаревых самое счастливое?..
Гей парады, нужны ли они?
Я почувствую когда начну рожать?
Как вы наказываете детей?
В Брянске полицейский убил 17 летнего парня.