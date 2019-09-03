"Дотянули до третьей стадии": известный артист рассказал Корчевникову о борьбе с раком

Актер Сергей Паршин рассказал Борису Корчевникову о личной трагедии. В студии программы "Судьба человека" на телеканале "Россия 1" народный артист вспомнил, как умирала его супруга.

Сергей Паршин прожил в браке с Татьяной Астратьевой 34 года. Пара воспитала двоих сыновей: Александра и Ивана. Супруги мечтали вместе встретить старость, нянчиться с внуками. Однако у судьбы были другие планы.

Татьяна заболела. Она чувствовала недомогание, но поход к врачу постоянно откладывала.

"Потом, потом – дотянули до третьей стадии рака. Сделали операцию. Два с половиной года замечательно все было и потом вдруг пошли метастазы, а денег нет. Курс терапии стоит бешеные деньги", – вспомнил Сергей в сегодняшнем выпуске программы "Судьба человека".

Знакомый режиссер предложил Паршину работу. Артист снимался в рекламе пива и медикаментов для потенции.

"Не цитировали меня только ленивые. В КВНе несколько раз и на улице узнавали. А сколько я в спину услышал нелицеприятных слов от женщин: "Как вы могли? Как вам не стыдно?". Я что, каждому должен объяснять, что я пошел только для того, чтобы она прожила еще два с половиной года, чтобы пройти курс терапии?" – сказал артист Борису Корчевникову.

Сергей отказался от репетиций в театре, в котором тогда служил. Актер месяц прожил в больничной палате жены. Знаменитость говорит, что супруга медленно угасала на его глазах.

"Это бессилие, что ты ничего не можешь сделать, поправить. Боже мой, 34 года, сколько я глупостей наделал. Это раздирало душу", – поделился артист в эфире ток-шоу "Судьба человека".

Когда Татьяна уже не могла встать с постели, ее отвезли в хоспис. Сергей, который не отходил от избранницы ни на минуту, решил на пару часов заехать домой – переодеться и принять душ. Паршин уже собирался обратно, но ему позвонили и сообщили о смерти жены.

"Я сел на пол на кухне. То ли завыл, то ли впал в ступор", - вспомнил герой сегодняшнего выпуска "Судьба человека".

Незадолго до кончины Татьяна дала мужу наставление. Она приказала актеру жениться после ее смерти. Сергей Паршин тяжело переживал смерть любимой. Артист первые годы после ухода избранницы "ходил, как сомнамбула". Сегодня он женат на коллеге по цеху Наталье Кутасовой.