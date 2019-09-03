"Дотянули до третьей стадии": известный артист рассказал Корчевникову о борьбе с раком

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Выбор читателей

Фадеев вбил последний гвоздь в крышку гроба Наргиз
Увидеть разбившуюся Волочкову приехала красавица-дочь
"Я в трауре": в семью Диброва пришло горе
Кончаловский о расставании с женой: Стабильность не про нее
Оставившей простых людей без воды Пугачевой грозит арест
партнеры
Вторник 3 сентября
Лента новостей
14:48
Зеленского оплевали после возмутительного решения
14:44
Моноспектакль Изабель Юппер в Москве: "Дни.ру" дарят билеты
14:12
"Просто взрыв инсулина": названы самые опасные продукты для школьников
14:05
Российская студентка погибла в результате ЧП в Турции
13:59
Поставят к стенке: Порошенко предсказали страшную участь
13:23
На Украине рвут на себе волосы из-за потерь после блокады Крыма
13:17
В Финском заливе затонула яхта
13:10
Беспокойный Лукашенко отгородился от Зеленского
13:00
Оскорбившая жителей Тулуна чиновница отправлена в отпуск
12:39
МГЕР запускает масштабную акцию по сбору макулатуры
12:26
Lexus LC: продлевая лето
12:14
"Слишком личное": Медведева поделилась сокровенным
12:09
Мэр Златоуста подал в отставку
11:55
Предательство: стало известно о позорном поступке Зеленского
11:14
Поклонской вынесли неутешительный приговор
10:47
Тысячи жителей Приангарья остались без света из-за молнии
10:43
Малышева собралась пройтись ремнем по "рукам-базукам"
10:41
Пророчество Ванги о судьбе Зеленского взбудоражило украинцев
10:07
У Тарасова и Костенко будет второй ребенок
09:53
"Не забалуешь!": не пустившую сына в школу Рудковскую оплевали с головы до ног
09:34
"Я давно замужем": беременная Миронова откровенно об отце ребенка
09:25
"Они остро ощутят потерю": воровку Маркл поймали с поличным
09:11
Названы продукты для борьбы с жиром на талии
08:54
Вскрылся неожиданный смысл хита "3 сентября"
08:53
Музыканты известной группы разбились в ДТП в Тунисе
08:03
В семье Тимати случилось долгожданное пополнение
06:25
Зеленский крупно подставил хвастливого Лукашенко
06:24
"Оля ему устроит": пьяный муж Рапунцель обещал массаж чужой невесте
04:07
Звезда Голливуда попала впросак из-за классика русской литературы
02:09
Удаление легкого: вейп сломал жизнь юного спортсмена
00:14
"Правда жизни": отчаявшаяся вдова Рынска окончательно наплевала на себя
22:00
Виторган заплатил суррогатной матери два миллиона
21:58
"Произошло трагическое событие": Долина рассказала о судьбе дочери Началовой
21:53
В Липецке на посетительницу цирка набросился ягуар
21:51
"Все прошло отлично!" – Гагарина наплевала на школьную линейку сына
21:42
В результате пожара на корабле погибли десятки человек
21:32
Помогла Украина: У России в Крыму нашелся неожиданный союзник
21:23
Дубцова сделала важное признание о личной жизни
21:20
В Удмуртии пенсионер погиб в страшной аварии
21:07
В московском метро на рельсы упал человек
20:52
Всплыли сенсационные данные о развалившемся браке Поклонской
20:44
Путин жестко высказался об оскорбившей россиян чиновнице (видео)
20:32
Разыгрался аппетит: Абрамович поел в ресторане на 3 миллиона
20:11
Ненасытную Штурм обвинили в сексуальных домогательствах
20:08
Стремлению Макрона к переговорам с Путиным нашли объяснение
19:49
В Башкирии пенсионер прострелил голову сыну из-за упреков в пьянстве
19:47
"Пока, к счастью, не артист": Боярская рассказала о склонностях старшего сына
19:37
Вскрылись подробности побега Бони с дочерью из Монако
19:07
Роли фильма "Брат-3" распродают за миллионы рублей
18:56
"Господи, спасибо, что взял деньгами": Шепелев столкнулся с циничной аферисткой
18:53
"Плачу": страдающая Королева устроила поминки в День знаний
18:42
"К убыткам не привыкать": Зеленский получит по шапке после провокации с газом
18:36
В Красногорске мужчина открыл стрельбу с балкона
18:13
Заботливый Путин выручил школьника (видео)
17:49
"Он говорил с моей грудью": волна секс-скандалов зацепила Дмитрия Борисова
17:48
"Я не смогу жить без нее": Кравец оплакивает потерю малолетней дочери
17:04
"Больной человек": Лукашенко устроил переполох из-за наркотиков
17:00
Впервые стало известно о тайном визите Путина в Беслан
16:59
Простоял всего сутки: на Урале развалился мост
16:41
"Оргии, гулянки, пьянки": Малахов обнародовал детали разгульной жизни сестер Хачатурян
16:23
Десять лет спустя: Светлаков ошарашил внезапным заявлением
16:22
Почерневший от горя любовник Цывиной убивался у гроба Числова
16:09
Уральским школьникам спели похабную песню Шнурова в честь 1 сентября
16:04
Венедиктов предупредил о возможных провокациях на выборах в Москве
16:01
Володин: вмешательство в личную жизнь Поклонской недопустимо
15:52
"Уродина, изгой": Седокова рассказала о чудовищных истериках в туалете
15:51
Житель Воркуты украл из магазина 54 блока сигарет
15:50
Выставка работ молодых художников покоряет регионы
15:39
77-летнюю Ирину Мирошниченко привезли на встречу с любимым
15:31
Опасная ловушка: обнародован итог встречи Путина и Зеленского
15:28
Раскрыт секрет частых побед женщин в спорах
15:25
Обманщик Зеленский попался на чудовищном вранье
15:25
В Москве мужчина погиб из-за болгарки
15:21
"Стройняшка": знойная Брежнева в купальнике восхитила россиян
15:12
Алкоголик без семьи: друг разразился скандальными откровениями у гроба Числова
15:11
Первый в мире: в Москве открылся уникальный пивной ресторан
15:07
Новикова нагло подсунула Корчевникову юную внучку
14:55
"Плакала без остановки": Собчак шокировала жутким видео
14:54
Наргиз превратилась в "телочку" (видео)
14:52
Онкология? Первые подробности о состоянии Розенбаума
14:48
Поклонники Нетребко не узнали похудевшую звезду
14:37
Мамонов отпущен из больницы под расписку после инфаркта
14:35
Володин: ВГИК внес большой вклад в сохранение традиций и духовных ценностей
14:28
Скоропостижная смерть Цымбалюк стала шоком
14:28
Волочкова без лифчика ворвалась в школу к дочке
14:24
Посол России в Египте внезапно умер
14:23
"Баба Яга": Яну Рудковскую смешали с грязью
14:19
Большие скидки для россиян: как экономить на крупных покупках
13:53
Зеленский нанес новый удар поверженному Порошенко
13:31
Поклонская резко высказалась о разводе
13:22
"Впустим американцев в свои недра": Зеленского поймали на стыдной связи
13:21
"Брюки стали тесными": Медведева сильно набрала вес перед соревнованиями
13:04
Появилось фото воссоединившегося с бывшей женой Бондарчука
12:52
Пришедший в школу Зеленский закатил скандал из-за сына
12:29
Эксперты отметили абсолютное лидерство "Единой России"
12:28
Премьер-министр Грузии объявил об отставке
12:22
Заявлено о глобальной перемене в жизни Заворотнюк после новости о раке
12:18
Розенбаум в тяжелом состоянии после серьезной операции
12:11
Беременной невесте Тимати стало плохо в самолете
12:07
Принц и нищий: наряды дочерей Алсу и Орбакайте поразили народ
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Первый в мире: в Москве открылся уникальный пивной ресторан
Россияне молятся за сдавшего позиции Корчевникова
Доведенная Кудрявцева взорвалась из-за "развода"
Бледанс поведала об изменениях в жизни своего "солнечного" сына
"Катастрофа!": появившаяся на публике Тодоренко вызвала тревогу своим видом
"Тарзан выехал": крепкий мужчина ублажил Наташу Королеву перед камерой
Шоу-бизнес

"Дотянули до третьей стадии": известный артист рассказал Корчевникову о борьбе с раком

Борис Корчевников. Кадр youtube.com
Актер Сергей Паршин рассказал Борису Корчевникову о личной трагедии. В студии программы "Судьба человека" на телеканале "Россия 1" народный артист вспомнил, как умирала его супруга. 
прочитано 1493 раза

Сергей Паршин прожил в браке с Татьяной Астратьевой 34 года. Пара воспитала двоих сыновей: Александра и Ивана. Супруги мечтали вместе встретить старость, нянчиться с внуками. Однако у судьбы были другие планы.  

ПО ТЕМЕ

Новикова нагло подсунула Корчевникову юную внучку

"Как инфаркт в 26 лет?": узнавший диагноз Корчевников не сдержался

 Шоу "Судьба человека" с Корчевниковым

Сюжеты Шоу "Судьба человека" с Корчевниковым

Борис Вячеславович Корчевников

Борис Вячеславович Корчевников актер, телеведущий

Татьяна заболела. Она чувствовала недомогание, но поход к врачу постоянно откладывала.

"Потом, потом – дотянули до третьей стадии рака. Сделали операцию. Два с половиной года замечательно все было и потом вдруг пошли метастазы, а денег нет. Курс терапии стоит бешеные деньги", – вспомнил Сергей в сегодняшнем выпуске программы "Судьба человека".

Знакомый режиссер предложил Паршину работу. Артист снимался в рекламе пива и медикаментов для потенции.

"Не цитировали меня только ленивые. В КВНе несколько раз и на улице узнавали. А сколько я в спину услышал нелицеприятных слов от женщин: "Как вы могли? Как вам не стыдно?". Я что, каждому должен объяснять, что я пошел только для того, чтобы она прожила еще два с половиной года, чтобы пройти курс терапии?" – сказал артист Борису Корчевникову.

Сергей отказался от репетиций в театре, в котором тогда служил. Актер месяц прожил в больничной палате жены. Знаменитость говорит, что супруга медленно угасала на его глазах.

"Это бессилие, что ты ничего не можешь сделать, поправить. Боже мой, 34 года, сколько я глупостей наделал. Это раздирало душу", – поделился артист в эфире ток-шоу "Судьба человека".

Когда Татьяна уже не могла встать с постели, ее отвезли в хоспис. Сергей, который не отходил от избранницы ни на минуту, решил на пару часов заехать домой – переодеться и принять душ. Паршин уже собирался обратно, но ему позвонили и сообщили о смерти жены.

"Я сел на пол на кухне. То ли завыл, то ли впал в ступор", - вспомнил герой сегодняшнего выпуска "Судьба человека".

Незадолго до кончины Татьяна дала мужу наставление. Она приказала актеру жениться после ее смерти. Сергей Паршин тяжело переживал смерть любимой. Артист первые годы после ухода избранницы "ходил, как сомнамбула". Сегодня он женат на коллеге по цеху Наталье Кутасовой. 

3 сентября 2019, 14:27
ФОТОРЕПОРТАЖ

Что связывает Навку и Корчевникова

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

"Найду и прибью!": взбешенный Зеленский кричит от стыда
"Будет президентом": Лукашенко объявил о преемнике
Украинцы втянули Зеленского в грязную аферу
"Усы привстали": снятый с сексуальными девушками Лукашенко крупно опозорился

Шоу-бизнес

"Дотянули до третьей стадии": известный артист рассказал Корчевникову о борьбе с раком
Лопырева впервые раскрыла подробности развода возлюбленного
После развода Климова сильно изменилась
"Лапочки такие": дочь известного актера оказалась знатной сердцеедкой

Проишествия

В Вологодской области упал вертолет (видео)
Зарубивший всю семью подросток "засветился" на Первом канале перед убийством
Более 50 человек пострадали при аварийной посадке самолета в Подмосковье
Подросток выбросил маленького ребенка с 10-го этажа

Lifestyle

Взлеты и падения: как развивалась личная жизнь и карьера Назаровой
Российский режиссер оказался в заложниках
Кевин возвращается: Disney снимет ремейк фильма "Один дома"
Русский национальный балет "Кострома" открывает настоящую Россию
Шоу-бизнес

В семье Тимати случилось долгожданное пополнение

Рэпер вне себя от счастья
Шоу-бизнес

Вскрылся неожиданный смысл хита "3 сентября"

Не все так просто, как казалось
Общество

Малышева собралась пройтись ремнем по "рукам-базукам"

И даже есть за что
Шоу-бизнес

"Не забалуешь!": не пустившую сына в школу Рудковскую оплевали с головы до ног

Продюсер четко обозначила свою позицию

Гороскоп

Гороскоп на неделю
Календарь красоты для женщин на сентябрь
К несчастью Заворотнюк оказался причастен бывший муж
Совет на выходные 31 августа – 1 сентября

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Российский танцор ударил партнершу кулаком в лицо во время ЧМ
Мария Шарапова скорбит из-за внезапной смерти
"Я горжусь!": красавица Загитова побила выскочку Алсу
"Его все очень любили": страшная трагедия убила Николая Валуева

Регионы

Народ бежит в ужасе: опасное явление у Крымского моста сняли на видео
Крымский мост перекрыли после жуткой аварии
При посадке вертолета на Камчатке пострадали люди (видео)
На Приморье надвигается мощный тайфун (видео)

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru