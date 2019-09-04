"Я потерял всю семью": Корчевников узнал о непростой жизни популярного артиста

Актер Роман Маякин появился в студии Бориса Корчевникова. В эфире программы "Судьба человека" на телеканале "Россия 1" артист рассказал, как лишился близких.

"Была сложная десятилетка в моей жизни, когда я потерял всю семью", – поведал Роман Маякин. Сначала сгорел родительский дом, потом в автоаварии погибла его старшая сестра, который был всего 21 год.

"Ехали, занесло машину. Она сидела на пассажирском сидении. Они перевернулись", – вспомнил артист в эфире ток-шоу "Судьба человека".

По словам Романа, трагедия сказалась на его матери. Женщина была вне себя от горя. "Очень сложно маме это все было пережить. Она одной ногой в могиле стояла, можно сказать, после всего этого. Это было для нее очень стрессовое событие", – говорит знаменитость.

Потом сгорел завод, где отец Маякина работал директором. Родитель артиста все силы положил на восстановление предприятия. Параллельно он заново отстроил дом. К сожалению, вскоре и его не стало.

Отца артиста убили. На мужчину напали, когда тот перевозил крупную сумму денег. По словам Романа, виновные в смерти его родителя так и не понесли справедливого наказания. Следствие заявило, что убийство произошло по неосторожности.

Через полгода после похорон мать артиста почувствовала недомогание. Медики диагностировали у родительницы звезды рак легких. "Онкология четвертой стадии с метастазами", – поведала знаменитость ведущему шоу "Судьба человека".

Врач сразу предупредил Романа, что без лечения его родительница протянет не больше двух месяцев, с лечением – год. Мать и сын решили бороться.

"Мы продержались два с половиной года с ней. Знаете, я никогда не видел маму с сигаретой. Когда она заболела, я узнал, что она, оказывается, втайне покуривала", – рассказал Маякин.

Герой сегодняшнего выпуска программы "Судьба человека" отметил, что на лечение матери он тратил огромные средства. Роман Маякин и его родительница перепробовали все – даже нетрадиционные методы лечения. К сожалению, все усилия оказались тщетными.

"Онкология – это такой бизнес, который в России, к сожалению, очень хорошо развивается. На это нужны колоссальные деньги", – заметил Роман Маякин.