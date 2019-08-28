Алибасов откровенно о разводе после несчастья с Федосеевой-Шукшиной

Младшая дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной уверена, что Бари Алибасов женился на актрисе из корыстных побуждений. Продюсер прокомментировал слова Ольги.

"А какое ее дело вообще?! По-моему, у нее одно желание – как можно быстрее сгнобить мать, чтобы что-то получить", – заявил Бари Алибасов. Шоумен отметил, что Ольге следует считать конкурентом старшую сестру Марию. Ему же не нужны ни квартира Лидии Федосеевой-Шукшиной, ни творческое наследие ее бывшего мужа-писателя. "У нас с Лидой давние комфортные отношения, а Оля пытается их разрушить", – сообщил продюсер.

Впрочем, эти "давние отношения" не помешали ему в свое время жениться на молодой. "Да, было. Женился, развелся. Так бывает. Со временем начинаешь понимать, что на самом деле человек, с которым ты жил, как был близким и желанным и, более того, очень комфортным для совместной жизни, так и остается", – поделился размышлениями основатель группы "На-На".

Алибасов прокомментировал и всколыхнувшую Сеть информацию о том, что Федосеевой-Шукшиной стало плохо на отдыхе в Болгарии. Он рассказал: "Из-за жары скакнуло давление, но она уже пришла в норму. Ей нехорошо бывает регулярно, поскольку серьезные проблемы с печенью, почками, сердцем. Звонил ей каждые два часа..."

Шоумен не скрывает, что у них с женой нестандартные отношения, в частности пара практикует гостевой брак. При этом Бари Алибасов заверил, что не дает Лидии Федосеевой-Шукшиной поводов для ревности. "В основном наши отношения комфортные и довольно спокойные. Ссоримся порой на семейной почве. Бытовые какие-то моменты: не приехал, не пришел, не позвонил", – цитирует продюсера сайт "Комсомольская правда".