Мачеха похвасталась успехами дочери Началовой

Жена футболиста Евгения Алдонина Ольга рассказала о достижениях девочки в Stories Instagram. Дочь певицы Юлии Началовой получила грамоту за хорошую учебу.

Вера Алдонина прекрасно отучилась в прошлом году в школе. В грамоте написано, что дочь Началовой отличилась в истории и математики, а также добилась хороших результатов и по другим предметам.

Девочка учится в престижной гимназии. Живет Вера Алдонина с бабушкой и дедушкой. При этом она часто приходит в гости к отцу и его супруге. Ольга Алдонина окружила дочь Началовой заботой и вниманием, сообщает Teleprogramma.pro. Много времени Вера проводит со своим братиком Артемом.

Отметим, через несколько недель дочь артистки и спортсмена вступит в права наследства. Вера Алдонина станет обладательницей квартиры, где жила Юлия Началова. Стоимость жилья, по оценкам экспертов, равна ста миллионам рублей.

Вместе с тем, известно, что хоккеист Александр Фролов, который на протяжении нескольких лет встречался с исполнительницей и давал ей деньги на ремонт элитного жилья, планирует получить свою часть от квартиры дочери Началовой. На уступки он пока не идет.

Напомним, что Юлия Началова умерла 16 марта этого года. Причиной смерти 38-летней певицы стало обширное заражение крови. Похоронили популярную исполнительницу на Троекуровском кладбище в столице. Дочь Началовой и ее родители тяжело переживают уход артистки.