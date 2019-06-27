"Разваливает семью": Алдонин оставил сына и уехал с дочкой Началовой

Евгений Алдонин взял на себя воспитание дочери после смерти экс-жены Юлии Началовой. Спортсмен увез Веру в Турцию.

После того как умерла Юлия Началова, к ее дочери приковано внимание СМИ. Вначале та держалась в тени, но на днях дала интервью в передаче Дмитрия Борисова "Пусть говорят", где со слезами на глазах рассказала о матери.

С девочкой регулярно общался отец, футболист Евгений Алдонин. После смерти Юлии он взял Веру к себе, хотя давно состоит в другом браке и воспитывает малолетнего сына Артема. Недавно все вместе они отправились в Турцию. В Instagram Евгений и его супруга Ольга выкладывают фотографии и видеозаписи с отдыха.

Жена спортсмена опубликовала ролик, запечатлев уезжающих на водном мотоцикле Евгения и Веру, а также оставленного ими на берегу Артема. Мальчик закатил истерику, а Ольга попыталась его успокоить, объяснив, что отец скоро вернется. Немного покатавшись, Алдонин с дочкой Началовой причалили к берегу.

В Сети с юмором отнеслись к видео. "Вера разваливает семью!", "Ой, как расстроился малыш", "Смешной", "Какая дружная семья!" – высказались комментаторы. Интересно, что на своей странице Евгений Алдонин предпочел ограничиться фотографией, сделанной во время поездки.

Напомним, что Юлия Началова умерла 16 марта. Причиной смерти 38-летней певицы стало обширное заражение крови. Популярную исполнительницу похоронили на Троекуровском кладбище в столице.