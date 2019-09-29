Собчак и Борисов соперничают из-за программы "Пусть говорят"

Сейчас передачу ведет Дмитрий Борисов. Судя по всему, отдавать лакомый кусок в виде рейтингового шоу коллеге он не намерен.
По информации Телеграм-канала "Только никому", Первый канал не может договориться в финансовом плане с Ксенией Собчак. На последних переговорах Дмитрий Борисов и телеведущая условились вести программу поочередно, неделя через неделю. "Идет борьба за место ведущего в "Пусть говорят", Дмитрий Борисов не собирается пока никуда уходить", – пишет канал.
Напомним, в начале сентября Первый канал опубликовал проморолик с Ксенией Собчак. На видео она говорит по телефону, что ей сделали предложение, от которого невозможно отказаться. "Оно изменит всю мою жизнь", – поделилась соперница Дмитрия Борисова.
Россияне не слишком довольны тем, что Ксения Собчак может появиться на Первом канале в качестве ведущей "Пусть говорят". В микроблоге Дмитрия Борисова десятки комментариев с вопросами о том, действительно ли он уходит из шоу.
"Я вас люблю, как хорошего ведущего, очень жаль, про нас не забывайте, радуйте фотографиями своими, вы очень красивый мужчина"; "Такого красавчика заменить Собчак, м-да", – возмущаются подписчики Дмитрия Борисова. На один из них журналист ответил, что не покидает своих зрителей.
Отметим, Дмитрий Борисов с 16 лет работал на радиостанции "Эхо Москвы". В марте 2006 года был приглашен на Первый канал в качестве ведущего сначала утренних, а затем дневных и вечерних выпусков новостей. С 2011 по 2017 год вел информационную программу "Время". После этого заменил Андрея Малахова в роли ведущего "Пусть говорят".
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