"Сложно говорить": Борисов задрожал после обнародования деталей страшной смерти ребенка

Жительница Краснодарского края 25-летняя Анастасия Гузик потеряла четырехлетнюю дочь Веру. Малышка скончалась от побоев. В студии программы "Пусть говорят" на Первом канале убитая горем мать рассказала, что произошло.

Анастасия познакомилась с Виктором в интернете. Виртуальный роман быстро стал реальным, уже через три месяца влюбленные поженились. Новый муж принял двоих детей Гузик – четырехлетнюю Веру и двухлетнего Кузьму. Обещал любить и оберегать их как своих.

Новоиспеченный супруг не имел постоянной работы, часто оставался с детьми, когда их мать уходила на заработки. Каждый день Анастасия просила милостыню у входа в церковь. Серьезным подспорьем была пенсия по инвалидности, которую получала Гузик.

Виктор начал распускать руки почти сразу после свадьбы. На глазах у Насти он проявлял жестокость к ее детям.

"Это произошло 24 августа, в субботу. Он пришел рано с работы, посчитал, что дети и меня не позвали, и ему не открыли калитку, и я к нему не вышла, он сильно разозлился, стал бить мою дочь Верочку, которая на данный момент покойная. Я стала ее защищать, он ударил меня по голове. Я упала, он ударил меня несколько раз ногами в живот, чтобы я не смогла ее защитить", – рассказала Анастасия Гузик в сегодняшнем выпуске программы "Пусть говорят".

Виктор избивал маленькую Веру ногами, удары наносил по голове и спине. По рассказам жителей станицы, продолжалось это три дня. Все это время Вера плохо ела и говорила, что болит голова. Родители не реагировали на ее жалобы. На третьи сутки малышка потеряла сознание. Испугавшись, отчим вызвал скорую. Медикам он сказал, что ребенок упал с лестницы. До больницы девочку довезти не успели. У знав о смерти Веры, отчим исчез. Полиция уже нашла Виктора. Он находится в СИЗО.

Теперь Анастасии грозит лишение родительских прав на маленького Кузьму. Сейчас мальчик в центральной больнице района. У двухлетнего брата Веры также зафиксировали побои. Мать к нему не пускают.

Теперь вся станица называет Анастасию детоубийцей. Об этом же твердит биологический отец убитой девочки Владимир Перескоков, он тоже появился в студии ток-шоу "Пусть говорят". В смерти Веры он винит Анастасию.

Сразу после трагедии между родителями малышки произошел серьезный конфликт. Анастасия прокляла Владимира прямо в момент отпевания дочери в церкви. В отместку тот не пустил ее на кладбище. Только через девять дней после смерти ребенка мать узнала, где похоронена ее наследница. Теперь Перескоков хочет пройти ДНК-экспертизу, чтобы доказать, что Кузьма его сын. Он хочет забрать мальчика себе.

Перескоков рассказал ведущему шоу Дмитрию Борисову, что умолял Анастасию отдать ему дочь. От соседей он узнал, что отчим бьет девочку. Владимир обратился в органы опеки, но это ни к чему не привело.

"Зафиксирована черепно-мозговая травма, ноги побитые, на ней не было живого места, перелом позвоночника", – рассказал безутешный отец в студии "Пусть говорят".

Перескоков также поведал, что ушел от Гузик, так как та ему изменяла. По его словам, в 2016 году Анастасия бросила дочь и ушла бродяжничать с неким мужчиной. Нагулявшись, она выкрала у него Веру.

"Сложно говорить, у меня даже дрожит голос. Три дня ребенок, видимо, получал какие-то побои. После этого жаловался маме", – прокомментировал услышанное ведущий шоу "Пусть говорят" Дмитрий Борисов.

В эфире программы обнародовали результаты экспертизы ДНК, которую провели между маленькой Верой и Владимиром Перескоковым. Девочка действительно была биологической дочерью мужчины.