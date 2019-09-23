Дмитрий Борисов убежал из студии после неожиданных слов актера Краско

Сегодня, 23 сентября, исполнилось 89 лет народному артисту России Ивану Краско. Актер рассказал, как живет после развода с молодой женой, и о съемках в скандальных шоу.

Последний год выдался для Ивана Краско непростым. Он развелся с женой Натальей Краско (Шевель), переехал жить к бывшей жене Наталье Вяль, которая воспитывает двух их сыновей-школьников, а в конце весны у него появился небольшой участок в родной деревне Вартемяги в Ленинградской области, о котором мужчина давно мечтал. Все лето Иван Иванович хлопотал там по хозяйству.

Сейчас он входит в рабочий режим: более 50 лет Краско служит в театре имени Комиссаржевской. С бывшей женой Натальей он остался в хороших отношениях. "Развелись мы с ней, и что? Собачиться? Мы друзья до сих пор. Она сегодня мне позвонила: "Вань, а когда мы с тобой встретимся? Посидим? Поговорим?". Сейчас начало сезона, беготня. Но скоро увидимся. Придет ко мне на день рождения", – сообщил Иван Краско.

Не так давно актер принял участие в съемках нескольких выпусков разных шоу на Первом канале, где откровенно обсуждались его отношения с женой Натальей Краско и экс-супругой Натальей Вяль. Однако Иван Краско признался, что в этих шоу "много нафантазировано" специально для остроты впечатлений зрителей.

"Я в "Пусть говорят" однажды довел редактора. Спросил в эфире: "А вы хотите правду знать?". Вдруг шум за кулисами, и Дима Борисов туда убежал. Оказывается, редактор так перепугалась, что в обморок упала", – рассказал Иван Краско.

Народный артист убежден, что на подобных шоу "пытаются дрянь из людей вытащить". "Заставляли моих девчонок говорить пакости на себя самих. А они глупые, соглашаются на всякие версии. Любовники, незаконные дети. Потом им пишут гадости: "Ты плохая женщина, как ты могла Иван Ивановичу изменить". Для чего это все?" – задал риторический вопрос артист.

Впрочем, свое участие в съемках Иван Краско объяснил коротко: "Деньги… Деньги! Ну, что, зарплата у меня, народного артиста, 40 тысяч рублей. А иногда и не дотягивает". Актер рассказал, что не раз задавал редакторам таких передач вопросы, зачем нужен такой поток дрязг.

"Ведь это все Запад смотрит. У них впечатление о России как о какой-то помойке. Но зачем же они такое себе позволяют на главных каналах?" – цитирует Ивана Краско сайт "Комсомольская правда".