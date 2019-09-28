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"Разгласили врачебную тайну": Малахов наплевал на волю умирающего актера

Андрей Малахов. Фото: www.globallookpress.com.
Шоумен Андрей Малахов получил очередную порцию критики. На этот раз за стремление сделать сенсацию на горе других людей.
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Телеведущему припомнили выпуски программы "Прямой эфир" с участием актера Александра Числова. Шоу Андрея Малахова выходит на телеканале "Россия 1".

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 Андрей Николаевич Малахов

Андрей Николаевич Малахов журналист, телеведущий, шоумен

Редакторы программы сделали несколько выпусков посвященных артисту. Съемочная группа побывала в квартире Числова, где он жил у ужасающих условиях. Телевизионщики сняли истощенное полуобнаженное тело Александра, покопались в грязном тряпье актера и даже залезли к нему под одеяло. После артиста на инвалидном кресле притащили в студию.

Через несколько дней после появления в шоу Александр Числов скончался. В больнице, куда поместил его Андрей Малахов, помочь ему не смогли.

На этом ректоры "Прямого эфира" не остановились – состряпали еще пару передач, но уже говорили смерти Александра Числова. В студии снова и снова возвращались к шокирующим кадрам, на которых больная звезда лежит в беспомощном состоянии, выдвигали версии его гибели. Андрей Малахов додумался отправить престарелую мать Числова с диктофоном в больницу, где умер ее сын. Беседуя с неназванным врачом, женщина выяснила, что, оказывается, у ее кровиночки был СПИД.

Родственники припомнили, что Александр Числов говорил о неизлечимой болезни, но точный диагноз никогда не называл. Они пришли к выводу, что артист стыдился недуга и не хотел, чтобы об этом узнали.

"И что в итоге получается? Сам человек предпочел огласке мучительную смерть, а ушлые телевизионщики после его ухода исключительно из добрых побуждений разгласили врачебную тайну, полученную тайком старенькой мамой, не представлявшей, чем болел сын. Частная жизнь известного человека — коту под хвост. Воля умиравшего – туда же", – пишет обозреватель сайта "Новая газета" Ирина Петровская.

28 сентября 2019, 22:37
ФОТОРЕПОРТАЖ

"Законсервировавшийся" Малахов нашел рецепт вечной молодости

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