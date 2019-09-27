Неосторожные слова Малахова возмутили народ Киргизии

Российского советника-посланника вызвали в МИД Киргизской Республики. Официальный Бишкек требует извинений от шоумена за его высказывание в адрес гражданина страны.
По мнению киргизских властей, Андрей Малахов в своем шоу некорректно описал ситуацию со смертельным ДТП, передает телеканал "360". Участником аварии стал гражданин страны Исламбек Акбаров. В результате случившегося погиб россиянин Александр Маругов.
"Представителем МИД КР была выражена озабоченность в отношении подобных высказываний журналистов в государственных СМИ России с учетом кыргызско-российских союзнических отношений и стратегического партнерства", – такая информация появилось на официальной странице ведомства в Facebook.
Негативная реакция последовала после того, как Андрей Малахов заявил в эфире шоу, что Акбаров мог специально устроить аварию за денежное вознаграждение, поскольку в республике крайне низкий уровень зарплат.
Как сообщила изданию "Подъем" пресс-секретарь посольства Гулбарчын Байымбетова, высказывание задело весь народ Киргизии. "Вся киргизская общественность поднялась, потому что он, как мы считаем, неправильно выразился не только по отношению к Акбарову, а по отношению ко всему народу. Сейчас общественность требует, чтобы он извинился", – заявил мужчина по поводу высказываний Андрея Малахова.
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