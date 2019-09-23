Стало известно о наличии ВИЧ-инфекции у Александра Числова

Родительница артиста во время эфира показала телефонную запись разговора с терапевтом, который наблюдал за актером. Доктор утверждала, что при поступлении в больницу у Александра сначала обнаружили двухстороннюю пневмонию.
Но не для кого не секрет, что перед госпитализацией больной должен сдать три обязательных анализа - гепатит, сифилис и ВИЧ. У Александра последний оказался положительным.
Кроме того, Числов не скрывал, что часто и много выпивает. "Неоднократно, когда мы с ним виделись на обходе, он просил у меня коньяк, стопку, но это все цитирую, то, что он у меня просил", – призналась врач.
По словам терапевта, у звезды был шанс на выздоровление. Но он категорически не хотел лечиться, сообщает Teleprogramma.pro.
"И алкоголь, и вот это вот заболевание – они вместе привели к таким непоправимым последствия, к сожалению", – отметила специалист.
Мама Числова подтвердила слова врача. Она рассказала, что незадолго до смерти сын рассказал ей, что неизлечимо болен. Но страшный диагноз предпочел не уточнять. Александр предупредил ее, что умрет в октябре и даже заранее собрал друзей, чтобы со всеми проститься.
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