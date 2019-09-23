Стало известно о наличии ВИЧ-инфекции у Александра Числова

Актер Александр Числов скончался в конце лета, но до сих пор не была известна точная причина его смерти. Накануне мать усопшего стала героиней передачи "Прямой эфир", где обнародовала всю правду.

Родительница артиста во время эфира показала телефонную запись разговора с терапевтом, который наблюдал за актером. Доктор утверждала, что при поступлении в больницу у Александра сначала обнаружили двухстороннюю пневмонию.

Но не для кого не секрет, что перед госпитализацией больной должен сдать три обязательных анализа - гепатит, сифилис и ВИЧ. У Александра последний оказался положительным.

Кроме того, Числов не скрывал, что часто и много выпивает. "Неоднократно, когда мы с ним виделись на обходе, он просил у меня коньяк, стопку, но это все цитирую, то, что он у меня просил", – призналась врач.

По словам терапевта, у звезды был шанс на выздоровление. Но он категорически не хотел лечиться, сообщает Teleprogramma.pro.

"И алкоголь, и вот это вот заболевание – они вместе привели к таким непоправимым последствия, к сожалению", – отметила специалист.

Мама Числова подтвердила слова врача. Она рассказала, что незадолго до смерти сын рассказал ей, что неизлечимо болен. Но страшный диагноз предпочел не уточнять. Александр предупредил ее, что умрет в октябре и даже заранее собрал друзей, чтобы со всеми проститься.