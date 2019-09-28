"Он не думал уходить": Матвиенко рассказал о состоянии Расторгуева после пересадки почки

Композитор Игорь Матвиенко поведал о дружбе и сотрудничестве с певцом Николаем Расторгуевым. В студии программы "Судьба человека" музыкант объяснил, почему предпочел Расторгуева на роль лидера в группу "Любэ" и рассказал о проблемах артиста со здоровьем.

Профессиональный путь Игоря Матвиенко начался в 80-х. Композитор сотрудничал с Женей Белоусовым, однако до настоящей славы ему было далеко. Встреча с Николаем Расторгуевым все изменила.

"Расторгуев пришел ко мне короткостриженный, у него такая купеческая фамилия. В то время как раз вызревал некий проект, который в последствии вылился в группу "Любэ". Мы географически жили с Николаем и поэтом-песенником Александром Шагановым недалеко друг от друга. Я – на Ждановской, Коля – в Люберцах, а Шаганов на Рязановском проспекте. Нам было удобно встречаться каждый день, потому что мы находились в шаговой доступности друг от друга", – рассказал музыкант в эфире шоу "Судьба человека" на телеканале "Россия 1".

Расторгуев и Матвиенко не только коллеги, но и хорошие друзья. Когда у солиста группы "Любе" появились проблемы со здоровьем, композитор узнал об этом одним из первых. У певца обнаружили хроническую почечную недостаточность, после он пережил операцию по пересадке органа.

"Он не думал уходить со сцены. Для него сцена – это часть жизни, как для меня написание песен. Иногда, конечно, он говорит, как сильно все надоело, а потом сам ждет гастролей. У него железная сила воли. Поэтому он через любые препятствия, включая проблемы со здоровьем, проходит. У него действительно сильный характер", – поведал Матвиенко в эфире программы "Судьба человека".