Борисов рассказал Корчевникову о расставании с гражданской женой

Телеведущий Михаил Борисов появился в студии Бориса Корчевникова. В программе "Судьба человека" на телеканале "Россия 1" шоумен рассказал о третьей гражданской жене Анне Марковой.

Борисов не стал скрывать, что возлюбленная была ровесницей его дочери Марии. Михаил и Анна познакомились, когда девушка еще училась в институте.

"Да. Мы были вместе десять лет. Я все старше, а жены все моложе", – сказал герой сегодняшнего выпуска ток-шоу "Судьба человека".

Годы, прожитые с Марковой, Борисов называет прекрасными. Телеведущий рад, что после расставания с ним у Анны сложилась личная жизнь.

"Я очень рад за Анечку. Она молодец. Аня актриса театра Ермоловой. Она прекрасная мама. У нее чудесные дети. Я присматриваю за ними. Две девочки, мальчик хороший. Семья хорошая. Все хорошо у них", – поведал Михаил в эфире программы "Судьба человека".

По словам Борисова, в том, что эти отношения подошли к концу, виноват только он. Маркова мечтала стать матерью, а он, в свою очередь, о детях уже не думал.

"Это тяжело очень. Я виноват. Ане надо было, чтобы были у нее свои дети. Надо было ей двигаться в свою сторону. А я уже был не в очень боевом состоянии. В плане перестройки своей жизни. Я вообще не предмет для подражания. Если меня осудят, то я кивну. Есть за что ругать, за что осуждать. Я много сделал неправильно в жизни", – поделилась знаменитость в студии шоу "Судьба человека".

Борис Корчевников поинтересовался у собеседника, сожалел ли тот о расставании с молодой гражданской женой. "Пожалел, но пасту в тюбик обратно уже не впихнешь", – высказался Михаил Борисов.