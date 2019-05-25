Расторгуева поймали на глупом копировании
В 1996 году вокалист выпустил пластинку под названием "Четыре ночи в Москве". Альбом состоял из песен группы The Beatles в исполнении Николая Расторгуева.
На этот сборник обратил внимание Telegram-канал "Русский шаффл". По мнению автора паблика, "Четыре ночи в Москве" – это пример неправильного понимания понятия "кавер".
В источнике отмечается, что лидер "Любэ" неверно истолковал значение этого слова. Нравящуюся песню надо не просто перепеть, как это сделал артист, а сделать это оригинально, так сказать, подарить композиции второе дыхание. Однако Николай Расторгуев сделал все как под копирку.
"Но лидер "Любэ" понял слово "кавер" буквально. Он переписал песни The Beatles один в один. Он скопировал все, что можно – все гитары, бас, ударные, и сам спел за четверых битлов во всех песнях. Он взял гитарное соло, записанное на ламповый микрофон студии Abbey Road, и выкинул его на помойку. Потом взял гитару "Урал" и записал то же самое соло в студии грамзаписи "Мелодия". По крайней мере, так это звучит", – говорится о пластинке Николая Расторгуева.
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