Николай Расторгуев – легенда отечественной эстрады, бессменный вокалист советской, а затем и российской рок-группы "Любэ". На занятия гитарой Расторгуева вдохновила ливерпульская четверка "Битлз". Будущий артист был уверен, что у него нет ни слуха, ни голоса, но именно благодаря вокальным данным его приняли в музыкальный ансамбль, выступавший в ДК Люберец.
В 1986 году Николай познакомился с Игорем Матвиенко. Эта встреча стала судьбоносной в биографии певца. Матвиенко грезил созданием музыкального коллектива, исполняющего песни на патриотическую тематику. 14 января 1989 года в студии "Звук" началась история музыкальной группы "Любэ".
В 2002 году Николаю Расторгуеву было присвоено звание "Народный артист Российской Федерации". В 2010 году Расторгуев стал депутатом Государственной Думы пятого созыва от Ставропольского края, сменив на этой должности Сергея Сметанюка. Позднее Николай Расторгуев вошел в состав Комитета Государственной Думы по культуре.
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