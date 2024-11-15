Николай Вячеславович Расторгуев Музыкант

Николай Расторгуев – легенда отечественной эстрады, бессменный вокалист советской, а затем и российской рок-группы "Любэ". На занятия гитарой Расторгуева вдохновила ливерпульская четверка "Битлз". Будущий артист был уверен, что у него нет ни слуха, ни голоса, но именно благодаря вокальным данным его приняли в музыкальный ансамбль, выступавший в ДК Люберец.

В 1986 году Николай познакомился с Игорем Матвиенко. Эта встреча стала судьбоносной в биографии певца. Матвиенко грезил созданием музыкального коллектива, исполняющего песни на патриотическую тематику. 14 января 1989 года в студии "Звук" началась история музыкальной группы "Любэ".

В 2002 году Николаю Расторгуеву было присвоено звание "Народный артист Российской Федерации". В 2010 году Расторгуев стал депутатом Государственной Думы пятого созыва от Ставропольского края, сменив на этой должности Сергея Сметанюка. Позднее Николай Расторгуев вошел в состав Комитета Государственной Думы по культуре.