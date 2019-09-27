"Никогда такого не будет!": предложение Пугачевой привело в бешенство известного поэта-песенника

Композитор Игорь Матвиенко стал гостем Бориса Корчевникова. В студии программы "Судьба человека" на телеканале "Россия 1" музыкант рассказал, почему не состоялся его творческий союз с Аллой Пугачевой.

По словам Игоря Матвиенко, много лет назад судьба сводила его с Примадонной отечественной эстрады. Это был непростой период в жизни композитора: он расстался со второй женой и даже надумал креститься.

"В те времена и познакомился с поэтом-песенником Леонидом Дербеневым. Мы написали вместе композицию и предложили ее исполнить Алле Пугачевой, которая в те годы уже была неимоверно известной", – рассказал Матвиенко в сегодняшнем выпуске шоу "Судьба человека".

В тексте композиции, которую написали Матвиенко и Дербенев, была отсылка к геополитической обстановке того времени. Алле Пугачевой это не понравилось, она наотрез отказалась исполнять песню. Примадонна посоветовала переписать слова.

Игорь Матвиенко рассказал о реакции артистки Леониду Дербеневу. Поэт-песенник пришел в ярость.

"Он мне сказал: "Я, да переписывать слова. Никогда такого не будет!" Вот так и получилось, что я не написал ни одной песни для Аллы Пугачевой", – поведал Игорь Матвиенко в эфире программы "Судьба человека".