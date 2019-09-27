"На Маяк съезди": Бузова поделилась неожиданными подробностями личной жизни

Певица и телеведущая Ольга Бузова в очередной раз порадовала поклонников подробностями личной жизни. Девушка рассказала о детстве своей мамы.

Сейчас у знаменитости проходят гастроли во Владивостоке. Побывать в красивом городе и не сделать пару фотографий эффектная звезда отечественного шоу-бизнеса просто не смогла. Кадрами она поделилась в своем аккаунте, сопроводив некоторые из них размышлениями.

Последнее фото опубликовано около восьми часов назад. На нем певица позирует без сценического грима в удобной спортивной одежде. В подписи к снимку Ольга поделилась воспоминаниями о детстве своей мамы, которое проходило во Владивостоке.

"Владивосток. Родина моей мамочки... Здесь мой дедушка ходил в океан, познакомился с бабушкой, и здесь же родилась моя мамуля❤️ Жили на Косом переулке, и мама пешком сама в 7 лет шла до 13 школы, где и училась, пока не переехали в Клайпеду (Здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены – Прим. ред.), – написала Бузова.

Поклонники девушки не оставили без внимания такие подробности личной жизни семьи артистки. За несколько часов публикация набрала более 139 тысяч лайков.

Отметим, что Ольга продолжает тур по России. В подписи к фото она пригласила подписчиков прийти на ее концерт. Многих тронула искренность певицы, и они оставили для нее ряд комплиментов и добрых пожеланий. Некоторые посоветовали знаменитости посетить другие интересные места Владивостока, пока она в городе.

"Оля ты просто кайфовая 😍, добрая, нежная, умничка во всем", "Солнышко наше, удачи на концерте, зажги как ты умеешь", " На Маяк съезди) там очень красиво", "Господиии,люблю тебя очень. Сияешь изнутри, ждем твоего выступления", – написали фолловеры.