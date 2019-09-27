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Шоу-бизнес

"На Маяк съезди": Бузова поделилась неожиданными подробностями личной жизни

Ольга Бузова. Фото: www.globallookpress.com
Певица и телеведущая Ольга Бузова в очередной раз порадовала поклонников подробностями личной жизни. Девушка рассказала о детстве своей мамы.
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Сейчас у знаменитости проходят гастроли во Владивостоке. Побывать в красивом городе и не сделать пару фотографий эффектная звезда отечественного шоу-бизнеса просто не смогла. Кадрами она поделилась в своем аккаунте, сопроводив некоторые из них размышлениями.

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 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Последнее фото опубликовано около восьми часов назад. На нем певица позирует без сценического грима в удобной спортивной одежде. В подписи к снимку Ольга поделилась воспоминаниями о детстве своей мамы, которое проходило во Владивостоке.

"Владивосток. Родина моей мамочки... Здесь мой дедушка ходил в океан, познакомился с бабушкой, и здесь же родилась моя мамуля❤️ Жили на Косом переулке, и мама пешком сама в 7 лет шла до 13 школы, где и училась, пока не переехали в Клайпеду (Здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены – Прим. ред.), – написала Бузова.

Поклонники девушки не оставили без внимания такие подробности личной жизни семьи артистки. За несколько часов публикация набрала более 139 тысяч лайков. 

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Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)

 

Отметим, что Ольга продолжает тур по России. В подписи к фото она пригласила подписчиков прийти на ее концерт. Многих тронула искренность певицы, и они оставили для нее ряд комплиментов и добрых пожеланий. Некоторые посоветовали знаменитости посетить другие интересные места Владивостока, пока она в городе.

"Оля ты просто кайфовая 😍, добрая, нежная, умничка во всем", "Солнышко наше, удачи на концерте, зажги как ты умеешь", " На Маяк съезди) там очень красиво", "Господиии,люблю тебя очень. Сияешь изнутри, ждем твоего выступления", – написали фолловеры.

Автор: 27 сентября 2019, 16:20

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Зачем так нежно писать от лица фанатов? и не указать тот факт,что бездарная, даже бесплатными билетами, никого не заинтересовала,заменили большой стадион на маленький спортзал Вот ,как бездарная теряет свою популярность ,во всех местах меняет сцены, все меньше и меньше Кто пойдет за свои деньги,слушать ТОЛЬКО фонограмму???
Гость
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Кто писал за фанатов? не обкакался, от удовольствия, что так нежно написал ,вранье за поклонников Пусть бездарная лучше репетирует,а не прется на маяк ,привыкла на курортах показывать голую <цензура>.. А то в непопад рот открывает под фанеру и хоть разомнет свои деревянные ноги и руки для танцев на сцене
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