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Ольга Бузова выпросила бриллианты у несовершеннолетнего

Ольга Бузова. Фото: www.globallookpress.com
Певица Ольга Бузова недавно выступила в Благовещенске. В Сети появилось видео с концерта, которое умилило народ.
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После завершения номера на сцену поднялся маленький поклонник исполнительницы по имени Семен. Мальчик, которому на вид не больше пяти лет, вручил знаменитости белого плюшевого медведя.

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Забывчивая Бузова прилюдно села в лужу

 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Растроганная Бузова от всего сердца поблагодарила малыша за неожиданный презент. Она решила немного поболтать со скромно стоявшим Семой.

Ольга спросила у него, кто она такая. На что ребенок ответил коротко и ясно: "Да!". 

"Правильно! Когда женщина задает вопрос, мужчина всегда должен говорить "Да", – засмеялась артистка.

Бузова не растерялась и, пользуясь случаем, спросила, купит ли мальчик ей бриллианты. На это Семен снова дал положительный ответ. Присутствующие в зале поклонники звезды взорвались громким смехом, как и сама Ольга, сообщает "Пятый канал". Они стали громко аплодировать, чтобы поддержать засмущавшегося малыша.

После этого настала минутка нежностей. Исполнительница присела на корточки, а ребенок подошел и крепко сжал ее в объятиях. Счастливая ведущая "Дома-2" закрыла глаза и прижалась к ласковому Семену, улыбаясь во весь рот.

27 сентября 2019, 12:27
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