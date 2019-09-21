"Я помогу": Волочкова вызвалась учить Бузову раздвигать ноги

Балерина Анастасия Волочкова посмотрела танцы Ольги Бузовой в Instagram и вызвалась помочь поющей телеведущей, которая теперь решила еще и научиться танцевать.
Бузова выложила видео, на котором танцует, а потом пробует сесть на шпагат, но получается это у нее явно не очень – звезду подводит растяжка.
"Всем отличной пятницы. А я пока компенсирую отсутствие танцев на работе", – подписала ролик Бузова.
Многие пользователи разочаровались танцами ведущей "Дома-2" и посоветовали ей больше не заниматься подобным. Однако тут на помощь решила придти Анастасия Волочкова. Она отметилась под постом Бузовой.
"Оля, привет! Я подскажу тебе про шпагат все. Вспоминаю встречу на Мальдивах и буду рада новой. Помогу", – пообещала балерина.
Бузова пока никак не отреагировала на предложение "королевы шпагата". Хотя, вероятно, телеведущей есть чему поучиться – Волочкова регулярна делиться с подписчиками в соцсетях снимками, на которых она запечатлена в шпагате в самых различных местах. Даже критики балерины давно признали, что ей в растяжке нет равных.
Сама балерина старается не реагировать на острые выпады в ее сторону. Около года назад в ее жизни появился мужчина, с которым она проводит много времени. Поговаривают, что дело идет к свадьбе. Звезда пока ни разу не показывала возлюбленного широкой публике.
Популярные темы форума
Какую актрису вы считали образцом женской красоты и целомудрия?
Не ем суп,чувствую себя отлично!
Александр Хочинский- ваш кумир?
Люди! Што делать с бродячими собаками?
Чьи посты на форуме вам более интересны?
Девушки шарахаются
Почему разошлись Виторган с Собчак?
Женился на татарке.
Кто лучший ведущий на росс. Т.В?
Помогите придумать имя сыну