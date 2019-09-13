"Брошенка, все жалеют": раскрыт секрет популярности Бузовой

Основным секретом привлекательности Ольги Лавров назвал простоту артистки и ее приближенность к массам. Телеведущая "Дома-2" стремительно взошла на вершину популярности после того, как стала "героиней жесткой драмы". Напомним, что в свое время о ее разводе с футболистом Дмитрием Тарасовым гудела вся страна.
"Она шла к славе не один год. В "Доме-2" научилась манипулировать эмоциями и вниманием публики, подавать себя", – рассказал Лавров, – "И теперь ловко этим пользуется. Конечно, толчок ей дал развод с Тарасовым. Брошенка, все жалеют. И она не упустила свой шанс".
Эксперт также уточнил, что изначально Бузова стала популярна в регионах. Ее простые песни стали понятны простым обывателям. Кроме того, девушка ведет диалог со своим зрителем "на ты". Звездный промоутер отметил, что она хоть и пытается строить из себя "невероятно умную", но тем не менее остается естественной.
"Ее тема простая и понятная. Доступность, прямое обращение к своему подписчику в соцсетях: "А вот я такая. Привет". Она на ты со своим зрителем. Ничего заумного", – добавил эксперт.
Он подметил, что несмотря на бешеную популярность в сети, на концерты знаменитости никто не ходит. Это связано с тем, что посмотреть на выходки Бузовой многие предпочитают бесплатно, из дома. А вот подняться, заплатить деньги и сходить на концерт мало кто хочет.
"Объявляют концерт Бузовой во Дворце спорта, например в Уфе. Фиаско! Сто билетов продано. Вообще никто не идет. И начинают концерты переносить в тысячные залы, а потом и в ДК по 70 мест", – подытожил Сергей в интервью газете "Комсомольская правда".
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