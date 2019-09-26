Навка жестко высказалась после известия об уходе мужа Заворотнюк

Известная фигуристка Татьяна Навка порассуждала о неприкосновенности частной жизни. Имен спортсменка не называла, но народ уверен, что на такие мысли ее натолкнула шумиха вокруг онкобольной актрисы Анастасии Заворотнюк.

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