Навка жестко высказалась после известия об уходе мужа Заворотнюк

Чемпионка призналась, что с возрастом начала предаваться философским размышлениям. Она уверена, что каждое событие в жизни по-новому раскрывает характер человека. По ее мнению, особенно ярко это проявляется в сложных ситуациях.
"Кто-то готов пиариться на чужих событиях( причем достаточно "близкие люди" пускай это будет на его совести) , кто-то помочь и промолчать, а кто-то вечно разглагольствовать и переливать из пустого в порожнее, давая пустые советы ни о чем (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.), – написала Навка.
Спортсменка в таких случаях всегда вспоминает поговорку: счастье любит тишину. "Правда я бы еще добавила, что тишину любит любой аспект жизни человека, который касается только его. Когда человек захочет с вами поделиться своими счастьем, радостью или горем, то он сделает это, когда захочет или будет готов", – припечатала сплетников Татьяна. Она отметила, что в век быстрого развития информационных технологий многим не хватает такта и вежливости, передает Teleprogramma.pro.
Многие подписчики подумали, что фигуристка рассуждает о случае с онкобольной Анастасией Заворотнюк: вся страна говорит о ее тяжелом состоянии почти месяц. Получить известность, воспользовавшись громким скандалом, пытаются и некоторые врачи, и коллеги актрисы, которые пересекались с ней на съемочной площадке. "Наверное, Вы о Насте? Совершенно правы", – поддержали спортсменку пользователи Сети.
Напомним, что имя Навки уже всплывало в жуткой истории с Заворотнюк. Муж актрисы принимает участие в шоу знаменитой фигуристки. Сообщалось, что Петр Чернышев будет вынужден оставить больную жену и отправиться на работу – контракт обязывает.
Рак у Анастасии Заворотнюк, по неофициальной информации, обнаружили около года назад. Актриса лечилась за границей, затем ее перевезли в Россию. Она находится в одной из московских клиник, ее состояние оценивается как крайне тяжелое.
Популярные темы форума
Александр Хочинский- ваш кумир?
Уход за свекровью- инвалидом.
Кто такая Аида Ведун? Можно узнать?
Почему разошлись Виторган с Собчак?
РОЖДЕННЫЕ ПОД ЗНАКОМ ДЕВЫ
Самая красивая женщина в мире?
Анастасия
Самая некрасивая женщина в мире
Вопрос к мужчинам:опишите свои ощущения от орального секса.И чем вам так нравится минет?
Хочу отдать ребенка в детдом