Вскрылась вся правда о дочери Анастасии Заворотнюк

Этот год оказался самым сложным в жизни 23-летней Анны Заворотнюк. Однако, что бы ни случилось, ей придется взять себя в руки и стать самостоятельной. По крайней мере, так говорят планеты в карте ее рождения.



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