Вскрылась вся правда о дочери Анастасии Заворотнюк

Астропсихолог Ирина Фалькао посмотрела, что ждет дочь Заворотнюк в следующем году, и пришла к выводу, что девушка прекрасно справится с навалившимся на нее горем.
"2020 год станет переломным в жизни Анны, – уверена Фалькао. – Ей будет страстно хотеться самореализоваться, стать взрослой, проявить себя в творчестве. И почти всегда ей это будет удаваться. Анна – девушка сильная, рассудительная, умеет планировать свою жизнь. Скорее всего, ее жизнь будет связана с Америкой, там она быстро обрастет нужными связями и наладит быт. Велика вероятность того, что Анна Стрюкова станет очень популярным блогером, и будет зарабатывать деньги в Интернете".
Также у Анны появится соблазн с головой окунуться во всевозможные развлечения, азартные игры, рискованные финансовые операции... Так она попытается компенсировать глубокую внутреннюю боль. Вот почему следует быть предельно осторожной, не терять головы. Велика вероятность возникновения безумной любви, которая может выбить девушку из колеи размеренной жизни. Молодой человек, в которого влюбится наследница Заворотнюк, может оказаться ненадежным, склонным к обману человеком. В целом, общее состояние девушки в будущем году будет, скорее, депрессивным, однако она продолжит активную жизнь и даже занятия собственным бизнесом.
2020 год принесет Анне и множество проблем с недвижимым имуществом, придется заниматься бумажной волокитой, обстановка дома будет накалена до предела. Не исключено, что именно поэтому девушка предпочтет оставить родной дом и отправиться в самостоятельное "плавание". В это время ей придется всерьез переосмыслить свою жизнь, понять, чего же она хочет и в каком направлении ей следует двигаться. Анну посетит множество оригинальных творческих идей, которые принесут хорошие заработки.
Дочь Заворотнюк будет много путешествовать, общаться с разными людьми, пытаясь разобраться в себе, эта тенденция сохранится и в 2021 году. Однако лучшее, что она сможет сделать, чтобы отвлечься от переживаний, это самообразование, развитие своего молодого бизнеса и поддержание теплых отношений с членами семьи. Последнее окажется самым трудным, но Анне и это удастся.
В 2022 году Анна сможет окончательно избавиться от печали и полностью реализовать свой потенциал. Энергия девушки будет на высоте, появятся новые серьезные перспективы, жизненные цели и планы. Анна получит поддержку от влиятельных покровителей и получит удачные предложения о работе. Год станет мега-успешным в плане денег, однако финансовой стабильности не будет. Заработанное будет быстро улетучиваться, тратиться на непонятные нужды. Так или иначе, Анна сможет окончательно встать на ноги и стать самостоятельной лишь через два-три года.
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