"Указание на раннюю смерть": теряющей последние силы Заворотнюк вынесли приговор

В гороскопе Анастасии Заворотнюк есть указание на раннюю смерть. Об этом свидетельствует напряженный аспект Солнца к Луне, пояснила специалист. "Никаким сомнениям не подлежит", – вынесла Виттрок суровый приговор.
Астролог предположила, что актриса умрет вовсе не от опухоли мозга. В любом случае, смерть наступит в достаточно раннем возрасте.
Попыталась Виттрок разобраться и в причинах резкого ухудшения здоровья Заворотнюк. Она не исключила, что виной бед звезды "Моей прекрасной няни" стало родовое проклятие, и обратила внимание на мать Анастасии.
"Можно предположить, что ее успех в профессии не понравился кому-то из коллег. Ей очень сильно завидовали, а зависть – одна из форм порчи. Возможно, источником проклятия стала не сама Валентина Борисовна, а кто-то из ее предков, на которого было наложено родовое проклятие, которое дошло теперь до ее семьи", – цитирует Виттрок украинское издание "Обозреватель".
По предварительным данным, рак мозга у Анастасии Заворотнюк обнаружили около года назад. Родственники вывезли актрису в зарубежную клинику, но помочь там не смогли. Звезда "Моей прекрасной няни" продолжила лечение в Москве.
По неофициальной информации, состояние знаменитости резко ухудшилось в начале сентября 2019 года. Близкие отказываются комментировать слухи о здоровье Заворотнюк.
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