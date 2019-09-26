"Указание на раннюю смерть": теряющей последние силы Заворотнюк вынесли приговор

Разобраться в причинах рака у Анастасии Заворотнюк попытались, кажется, эксперты из самых разных областей: и врачи, и гадалки, и даже ее коллеги. Теперь за дело взялась астролог Валентина Виттрок. По ее словам, жить звезде "Моей прекрасной няни", скорее всего, осталось недолго.

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